Глава ДНР прокомментировал перспективы встречи в «нормандском формате»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря 2019 года в Париже. Страсти вокруг этого события разгораются немалые. Между тем менее месяца назад, 11 ноября, исполнился год со дня выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. В преддверии встречи «нормандской четверки» Федеральное агентство новостей поговорило с главой ДНР Денисом Пушилиным и обсудило итоги прошедшего года, а также перспективы переговоров.

— Денис Владимирович, ровно год прошел с момента выборов ДНР, в результате которых вы стали главой республики. Для современного, быстро меняющегося мира, это очень много. Как вам кажется, каковы главные результаты, достигнутые республикой за это время — в экономической, политической, культурной и, конечно же, военной сферах?

— Самое главное и долгожданное событие для граждан республики — это возможность вступления в гражданство РФ по упрощенной системе. Донбасс пережил очень много испытаний ради возможности жить свободно, двигаться вперед вместе со своей исторической родиной — Россией.

Интеграционные процессы с Россией мы продолжаем и по многим другим направлениям — в культурной, спортивной, образовательной сферах. Уже сейчас есть множество примеров того, насколько плодотворной была наша совместная работа. Получение некоторыми вузами республики российской аккредитации, участие наших спортсменов в соревнованиях общероссийского масштаба, проведение совместных конференций, научных заседаний — все это показатели планомерного сближения Донецкой Народной Республики и России.

Если же говорить об экономике, то стоит отметить два очень важных события. Участие нашей делегации в работе пятой международной выставки и конференции по инвестициям в проекты Rebuild Syria — 2019, а также первый международный инвестиционный форум, который, как вы знаете, состоялся в Донецке. В рамках работы форума подписано 34 соглашения на общую сумму 135,6 млрд руб. в промышленном и аграрном секторах, а также в части вновь реализуемых инвестиционных проектов.

Что касается военного аспекта жизни республики, то и в этой сфере мы совершенствуемся, с каждым днем работая на укрепление обороноспособности страны. Не могу о многом говорить, но, уверяю вас, мы находимся в полной готовности отразить натиск внешнего врага.

В политических вопросах можно выделить самое главное достижение — это принуждение Украины подписать в Минске «формулу Штайнмайера», после чего стало возможным разведение сил и средств на пилотных участках. Считаю это безусловной победой наших переговорщиков и республики в целом. Надеюсь, что шаги, сделанные для мирного урегулирования конфликта, будут иметь логическое продолжение. Но это уже зависит не от нас, а от наших оппонентов.

— Существует мнение, что переговорный процесс для народных республик Донбасса — возможность потянуть время, но никак не способ вернуться в состав Украины и таким образом обрести мир. Согласны ли вы с данным утверждением?

— Тянет время Украина, постоянно саботируя переговорный процесс. Не мы, не наша позиция является камнем преткновения в Минске, а исключительно двуличное поведение украинской стороны, которая либо не выполняет, либо имитирует выполнение достигнутых договоренностей. Я же повторю в который раз: альтернативы минской переговорной площадке нет. Народ Донбасса устал от войны и ее последствий, каждый наш гражданин желает мирной и спокойной жизни.

— Что Вы ждете от переговоров в «нормандском формате», которые запланированы на 9 декабря?

— Очень сложно строить какие-либо прогнозы. Очевидно, что переговоры будут сложными. При этом не жду особых подвижек. Предстоит долгая и кропотливая работа. Владимир Зеленский ( президент Украины. — Прим. ФАН) как политик не обладает собственной волей и мнением. Он подвержен влиянию как со стороны деструктивных внутренних сил, так и внешних факторов. И мы видели за прошедшие полгода не раз, когда позиция президента Украины менялась буквально в течение дня. Поэтому дело не только в том, о чем договорятся в Париже на встрече, а и в том, будет ли Украина выполнять свою часть обязательств.

— Обнародованы первые итоги переписи населения ДНР. Как Вы оцениваете их результаты?

— Вы ошибаетесь. Первые итоги переписи только будут обнародованы — предположительно во втором квартале 2020 года. Сейчас я могу говорить и дать оценку только самой процедуре ее проведения. Была проведена громаднейшая работа. На данный момент можно с уверенностью сказать, что мы справились с поставленной задачей. Технически процесс переписи — очень сложная логистическая задача. Для нас это было серьезное испытание, которое успешно преодолено. Сейчас ведется обработка анкет. Нам предстоит еще произвести анализ полученных данных, и только после этого можно будет говорить о конкретных результатах.

9 декабря в Париже состоится встреча глав четырех государств — президента Франции Эммануэля Макрона, президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Главной темой переговоров станет урегулирование ситуации в Донбассе.

«Нормандский формат» существует с 2014 с целью урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Последняя встреча в таком формате состоялась в Берлине в октябре 2016 года.