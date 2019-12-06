Москва, 6 декабря. Композитор Раймонд Паулс сравнил российскую и латвийскую публику и заявил о «навязчивости» первой. По его словам, в Латвии и России зрители совершенно не похожи друг на друга. Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.

«Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера», — подчеркнул он.

В интервью изданию Apollo он вспомнил, как выходил после концерта российской певицей Аллой Пугачевой и «видел, что происходит с этими людьми».

«Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — сказал музыкант.

При этом Паулс признал, что популярность ему принесло российское телевидение, но, по его словам, она иногда мешает ему. Кроме того, добавил Паулс, в годы дефицита популярность особенно помогала ему.

Ранее Паулс объяснил, почему до сегодняшнего дня живет в Латвии. Он отметил, что так он показывает свой патриотизм, пытаясь помогать своей стране и соотечественникам. По словам 83-летнего Паулса, можно было уехать в далеких 80-х, но он решил остаться в Латвии.

«Работать здесь — это мое понятие патриотизма. Не лозунги кричать, а самим что-то делать, постараться, чтобы эта страна была на каком-то уровне», — пояснил композитор.

Помимо этого, Паулс раскритиковал руководство страны и политику, которой придерживаются власти. Он уверен, что балтийской стране не хватает талантливых политических лидеров, на которых можно было бы опереться и которым можно доверять. При этом композитор обратил внимание на то, что сожалеет, что в свое время согласился стать министром культуры страны.

«Когда-то по глупости я впутался в эти политические дела… Слава богу, я от этого избавился», — подчеркнул Паулс, добавив, что ни в коем случае нельзя смешивать политику и культуру.

Отдельно он рассказал о языковой проблеме в Латвии. По его словам, только на латышском языке в Риге говорить никогда не будут, потому что в культурном пространстве между гражданами РФ и Латвии остаются теплые и дружеские отношения.

Напомним, Паулс был министром культуры Латвии с 1989 по 1993 годы.