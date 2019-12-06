Ученые выявили связь между приемом аспирина и риском развития рака

Москва, 6 декабря. Употребление аспирина в небольших дозах может снизить риск развития раковых опухолей, об этом свидетельствует исследование Национального института здравоохранения США.

Американские исследователи проанализировали данные 140 тысяч граждан США, которые собирались на протяжении более 12 лет. Ученые выяснили, что те, кто употреблял аспирин от одного до трех раз в неделю, реже заболевали раком простаты, толстого кишечника и прямой кишки, легких и яичника. Согласно результатам исследования, употребление аспирина может снизить риск смерти от рака на 15% и от других причин — на 19%.

Исследователи отмечают, что подобная закономерность наблюдается только у людей с нормальным весом. У испытуемых с весом ниже или выше нормы такого эффекта не обнаружено, сообщает «МИР24».

Ученые добавили, что необходимо провести еще ряд исследований, чтобы установить закономерность между индексом массы тела и влиянием аспирина на развитие заболеваний, в том числе онкологических, пишет «Царьград».

«Использование аспирина — это не единственный способ или лучший способ снизить риск развития рака», — отмечают ученые.

Отметим, что в последнее время ученые проявляют все больший интерес к аспирину и другим лекарствам на базе салициловой кислоты. Медики-экспериментаторы уверены, что аспирин также способен усиливать эффективность иммунотерапии. С другой стороны, американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не рекомендует принимать аспирин, так как он может вызвать кровотечения, инсульты и усилить язвы.

Ранее об эффективных свойствах аспирина в борьбе с раком рассказала ведущая телепередачи «Жить здорово» Елена Малышева. По ее словам, применение аспирина в малых дозах снижает риск сердечного приступа, а также препятствует образованию тромбов.