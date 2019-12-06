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Единый реестр льгот на базе портала «Госуслуги» хотят создать в России

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Единый реестр льгот на базе портала «Госуслуги» хотят создать в России

Далеко не все россияне знают о своих льготах и социальных гарантиях от государства, уверен депутат Государственной думы Иван Сухарев. В его адрес постоянно поступают обращения от граждан, запутавшихся в порядке предоставления льгот, рассказал парламентарий корреспонденту Федерального агентства новостей.

В письме в Министерство цифрового развития РФ (есть в распоряжении редакции) депутат предложил создать единый реестр сведений о мерах господдержки, гарантиях, выплатах, компенсациях на базе портала Госуслуг. 

«Многие не осведомлены о том, какие меры поддержки им гарантированы законом и где о них можно узнать, — говорится в депутатском запросе в Минцифры. — Ситуация осложнена тем, что получение подавляющего числа мер социальной поддержки носит заявительный порядок. Пропуск срока подачи обращения ведет к тому, что граждане не могут воспользоваться положенным им государством социальными гарантиями».

Единый реестр льгот на базе портала «Госуслуги» хотят создать в России

Единый реестр льгот на базе портала «Госуслуги» хотят создать в России

Сухарев предлагает создать в рамках портала госуслуг такой сервис, через который любой человек мог бы получить всю информацию о своей льготной категории и необходимых для получения этих льгот условиях.

«Подобный реестр позволит системе социального обеспечения стать более прозрачной, а также исключит дублирование льгот», — уверен депутат.

Напомним, социальным обязательствам государства перед гражданами отведен блок национальных проектов «Человеческий капитал», в который входят пять направлений.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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