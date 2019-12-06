Украинские силовики обстреляли ЛНР после пяти дней тишины

Луганск, 6 декабря. Военные ВСУ после пяти дней тишины обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.

«В 21.50 военнослужащие 14 бригады ВСУ подвергли обстрелу район н.п. Красный Лиман. Огонь велся из 82-мм миномета (3 мины), БМП-1 (10 выстрелов) и СПГ (3 выстрела)», — следует из оперативной сводки за сутки с на 6 декабря.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.

В ЛНР говорят, что украинские силовики продолжают наращивать военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе и размещать вооружение и боевую технику в жилых районах.

Так, в районе населенного пункта Золотое находятся четыре БМП-1, принадлежащих 72-й бригаде ВСУ, а в районе населенного пункта Попасная — три БМП того же подразделения.

Украинская сторона перебрасывает в Донбасс не только технику, но и военных. В ведомстве рассказали, что для предотвращения возможных провокаций в «День ВСУ» со стороны незаконных националистических формирований в район Золотого прибыло усиление в виде 30 военнослужащих ВСУ и 20 сотрудников национальной полиции.

Кроме того, в ЛНР продолжают фиксировать вооруженные столкновения между ВСУ и находящимися в зоне так называемой «Операции объединенных сил» (ООС, бывшая АТО) националистами. Взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия представители 72-й бригады ВСУ с радикалами устроили 4 ноября в районе Золотого.

Информация об этом подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается на нескольких площадках, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на многочисленные дипломатические попытки уладить конфликт, обстрелы и боестолкновения в Донбассе не прекращаются.