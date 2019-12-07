Санкции Китая против американских организаций. Мир за неделю. ФАН-ТВ

НАТО — 70 лет Когда в союзниках согласья нет. Пенсионер НАТО по-стариковски отметил свое 70-летие в туманном Лондоне. С брюзжанием и кислыми минами на общем фото для истории. Недаром накануне юбилейного саммита «доктор» Макрон поставил Североатлантическому альянсу неутешительный диагноз — «смерть мозга НАТО». Симптомы налицо — мировые лидеры, все, как на подбор, «глядят в Наполеоны» и не могут прийти к консенсусу. Вместо конструктивного диалога — сплошные обиды и разборки. Ранимый Дональд Трамп осерчал на президента Франции за его резкость и предложение заключить с Россией новую ядерную сделку вместо угробленного Штатами ДРСМД. А лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган вообще предложил месье Макрону для начала проверить свою голову. К слову, именно Анкара с ее операцией в Сирии «Источник мира» посеяла раздор в рядах военного блока. Эрдоган даже грозился бойкотировать планы альянса по защите Польши и Балтии, если Запад не признает курдских боевиков террористами. В свою очередь хозяин Белого дома не может простить турецкого коллегу за предательство интересов НАТО, а именно — покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400, а не хваленых американских «Патриотов». Как ни крути, у братьев по оружию во всем виновата Москва. 70 лет назад милитаристский блок и создавался в пику мифической «советской угрозе» в Европе. Все начиналось с 12-ти стран-участниц, теперь в НАТО — 29 членов, связанных одной целью, на подходе новый кандидат — Северная Македония. А роль «империи зла», по задумке альянса, должна играть преемница СССР — Россия. Нашу страну военный блок обложил со всех сторон, а потом еще жалуется на ответную реакцию Кремля. «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей. Техническому переоснащению Вооруженных Сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание. В том числе, разумеется, и модернизации Военно-Морского Флота России», — заявил Владимир Путин. Защиту российских границ НАТО называет не иначе как пресловутой «агрессией», о чем и заявил в своей декларации по итогам лондонского саммита. В финальном документе, правда, обозначены и другие фобии военной организации — международный терроризм, кибератаки, незаконная миграция. Но, все же, голова у милитаристского блока на старости лет забита прожектами вселенского масштаба. Западный альянс, ничтоже сумняшеся, объявил «фронтом военных операций» космос. Ведь когда позарез нужно раздуть военный бюджет, одними виртуальными «Звездными войнами» сыт не будешь.

Санкции Китая против США Вашингтону торговые войны куда интереснее звездных. Ветераны геополитической битвы — США и Китай — в очередной раз обменялись «нелюбезностями». Ты мне — я тебе. Но на сей раз на кону не просто экономика, а вопросы нацбезопасности. Поднебесная ударила санкциями по американским неправительственным организациям. В список угодила в числе прочих компания Human Rights Watch. Этот волк в овечьей шкуре правозащитника «пасет» 70 с лишним стран мира. Сеет на чужих полях «немудрое, недоброе и невечное» и пожинает цветные революции. Липовые правозащитники не раз обвиняли Россию в «притеснении» оппозиционеров и ЛГБТ-активистов. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Поднебесной, подобные структуры содействуют «антикитайским силам в наведении хаоса в Гонконге и подстрекают их к совершению насильственных преступлений». Китайцы, следуя примеру России, дали вконец обнаглевшим янкам отпор: Пекин ограничил заход американских военных кораблей в порт и воздушных судов в небо Гонконга. Все эти меры — жесткий зеркальный ответ на новый возмутительный закон родом из США, разжигающий протесты в Китае. Согласно инициативе, Вашингтон будет добавлять в черный список тех, кто связан с нарушением прав человека. В переводе с «американского» — защищать радикалов, которые уже полгода безбожно громят азиатскую экономическую мекку. Власти Китая с начала заварухи в Гонконге бьют во все колокола: США вмешиваются во внутренние дела страны и беззастенчиво спонсируют погромы под звездно-полосатыми флагами. По такому же стандартному сценарию американские кукловоды управляли уличными протестами в Венесуэле, в Грузии, в Сербии… Китай, как и Россия, оказался для пропагандистов «демократического фастфуда» крепким орешком.

Запуск «Силы Сибири» «Силу Сибири» почувствовали в Поднебесной. Газопровод с величавым именем еще сильнее скрепил узы России и Китая. За 30 лет Пекин импортирует свыше триллиона кубических метров голубого топлива из Восточной Сибири. Общая сумма контракта — 400 млрд долларов. На создание мощного энергетического проекта ушла пятилетка — в лучших социалистических традициях прошлого. Однако технологии и начинка «Силы Сибири» — без преувеличения «гости из будущего». За пуском суперсовременного газопровода в режиме телемоста наблюдали президент России Владимир Путин (он начал с «Нихао!» — приветствия на китайском) и председатель КНР Си Цзиньпин. Москва и Пекин убеждены: такое сотрудничество в энергетике выведет отношения стран, давно ставших добрыми друзьями, на новый уровень. «Восточная ветка российско-китайского газопровода — это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества. Он служит образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества наших стран. Надеюсь, что стороны приложат дальнейшие усилия, с тем, чтобы создать еще больше знаковых проектов, таких как китайско-российский газопровод, в интересах наших стран и на благо наших народов», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин. В планах у «Газпрома» и Минэнерго России — разработка еще одного газопровода. На сей раз через Монголию в Китай. О том, что рабочая группа появится уже в ближайшее время, рассказал вице-премьер нашей страны Алексей Гордеев. В скором времени стартует и «Турецкий поток». По дну Черного моря из Краснодарского края газ будет поступать в Турцию. Старт намечен на 8 января следующего года. Правда, палки в колеса амбициозного проекта усердно вставляет Болгария. О чем заявил российский президент Владимир Путин. Болгарский премьер Бойко Борисов парировал: мол, каждая страна имеет право искать альтернативу. И тут же добавил, что надеется на скорое завершение строительства ветки газопровода. Видимо, другой достойной альтернативы у Европы, как ни крути в угоду Вашингтону, нет. Это понимают и в Германии. Несмотря на жалкие потуги Соединенных Штатов если и не сорвать, то хотя бы замедлить строительство «Северного потока — 2», Старый Свет идет своим путем.