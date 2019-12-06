Москва, 6 декабря. Пранкер Алексей Столяров, больше известный как Лексус, рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он написал об этом в Facebook.

Пранкер Лексус позвонил Зеленскому и попросил отменить санкции СБУ. Как уточнил Столяров, Зеленский ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации». Пранкер также опубликовал аудиозапись телефонного разговора.

«Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?» — говорит в записи человек, голос которого напоминает голос Зеленского.

Пранкер просит впустить его в Киев, а также отменить санкции Службы безопасности Украины.

«Хорошо, я тогда проведу вечер… Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине!» — ответил человек на другом конце телефонной линии.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского сенатора Линдси Грэма. Аппарат Грэма подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного пранкерами из России.

«Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора и его офис, однако этот розыгрыш просочился сквозь брешь. Они подловили его», — рассказал официальный представитель сенатора Кевин Бишоп.

В ходе разговора один из пранкеров представился министром обороны Турции Хулуси Акаром и поинтересовался позицией законодателя в отношении турецких курдов. Напомним, ранее Грэм высказывался за введение санкций против Анкары из-за военной операции Турции в Сирии, направленной против курдских вооруженных формирований.

Грэм призвал «Хулуси Акара» воздержаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Отмечается, что пранкеры дважды говорили с сенатором и во второй раз он сообщил, что обсудил проблему с президентом США Дональдом Трампом.

В июле текущего года Вашингтон заявил, что решение Анкары о закупке российских систем С-400 делает невозможным дальнейшее ее участие в программе по созданию истребителей F-35. Турция занималась производством ряда элементов боевого самолета и планировала приобрести 100 истребителей.