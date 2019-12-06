В Госдуме посетовали на пассивность РФ в связи с арестом в Сингапуре судна «Севастополь»

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции США российское судно «Севастополь». Владельцы порта Сингапура намерены через суд добиться продажи российского корабля за долги, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя гендиректора по управлению флотом компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.

Компания «Гудзон» и судно «Севастополь» попали в санкционный список Минфина США в 2018 году в связи с американскими санкциями против КНДР. Американская сторона обвинила российскую компанию и принадлежащие ей суда, в том числе «Севастополь», в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов. По версии США, перекачка нефтепродуктов с российских на северокорейские суда осуществлялась в открытом море. Российская компания все обвинения опровергает.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, России следует более активно, в том числе на государственном уровне защищать своих граждан и свое имущество за рубежом. Особенно это касается ситуаций с незаконными санкциями, где пассивность властей РФ недопустима, считает он.

«Честно говоря, мне кажется, что Российская Федерация сама провоцирует подобные действия нашей невнятной внешней политикой, — посетовал Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Граждан России уже давно безнаказанно задерживают в различных зарубежных государствах, и, боюсь, это будет продолжаться и будет только хуже».

По мнению политика, Москве в подобных случаях необходимо действовать максимально жестко, принимая зеркальные ответные меры. Сейчас, по мнению парламентария, этого не происходит.

«Уже давно не помню внятного примера, когда наша страна заступилась бы за своих граждан, попавших в сложную ситуацию за рубежом, и сделала бы это демонстративно и решительно. Сейчас в подобных случаях мы в основном занимаемся переговорами, а люди, корабли, компании, которые попадают в беду, вынуждены сами решать свои проблемы», — считает Александр Шерин.

Как рассказал представитель компании «Гудзон», российское судно «Севастополь» вынуждено было зайти в порт Сингапура из-за поломки двигателя. Но из-за санкций на судно не были допущены ни местные, ни прибывшие из России ремонтники. В результате за стоянку образовался долг, и власти Сингапура арестовали судно.

По словам Аникина, «Севастополь» не может покинуть порт, поскольку ему отказываются продавать топливо. На борту судна фактически под арестом находятся 12 членов экипажа, гражданство которых не уточняется. Суд назначен на 17 декабря. К ситуации готов подключиться Российский профсоюз моряков (РПСМ.)

Аналогичные проблемы и у другого принадлежащего компании «Гудзон» судна «Партизан», которое стоит в южнокорейском порту Пхохан, и из-за американских санкций ему также никто не продает топливо. Моряки с «Партизана» уже отправлены в Россию.

Ранее ФАН сообщал, что Министерство юстиции США объявило об аресте гражданина России Олега Никитина, которого американские власти задержали в штате Джорджия по обвинению в финансовых махинациях и в попытках обойти санкции против РФ. Никитин возглавляет российскую компанию KS Engineering.