Авторов комментариев в интернет-СМИ предложили верифицировать

Москва, 6 декабря. Новые правила идентификации читателей, оставляющих комментарии под материалами интернет-СМИ, предложили ввести в России. С соответствующей инициативой выступили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Директор АППСИМ Владимир Зыков направил обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константину Носкову. Он объяснил, что пользователи в настоящее время могут высказывать свое мнение относительно того или иного материала, заходя в разделы комментариев СМИ через социальные сети и используя при этом вымышленные имена.

Зыков обратил внимание, что нередко это заканчивается распространением на страницах интернет-СМИ недостоверной и даже запрещенной в России информации. Ответственность при этом ложится на издания, а не на читателя, пишет «ФедералПресс». Редакции может грозить штраф или другое наказание, вплоть до прекращения деятельности.

Глава АППСИМ предложил верифицировать авторов комментариев — дать возможность пользователям авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а после оставлять комментарии под материалами.

«Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ», — передает слова Зыкова RT.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал закон о борьбе с недостоверной информацией и об ответственности за ее распространение. Российский лидер утвердил штрафы за его нарушение в размере до 1,5 миллиона рублей. Документ предполагает запрет на распространение фейков, которые несут угрозу жизни и здоровью граждан.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, законопроект является достаточно продуманным и не имеет отношения к цензуре. Официальный представитель Кремля напомнил, что область фейковых новостей достаточно жестко регулируется во многих странах мира, в том числе европейских.

Роскомнадзор ранее опубликовал список интернет-ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию. В перечень попали группы СМИ и отдельные страницы в социальных сетях.