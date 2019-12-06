Чувашский сварщик объяснил, зачем приводит в порядок могилы погибших бойцов

С чувашского языка название города Канаш переводится как «совет». Здесь живут более 45 тысяч человек. И один из них — Максим Ильин, оказался на днях в Москве. В столицу Максима пригласили в рамках всероссийского социального проекта «Героям — быть!».

Он и другие специалисты тяжелой промышленности 4 декабря получили награды за добрые дела, подвиги и технологические открытия. Ильин занял первое место в номинации «Всегда в сердце».

Привел в порядок могилу и понеслось…

Максим Ильин работает сварщиком на АО «Промтрактор-вагон». В беседе с Федеральным агентством новостей молодой человек рассказал, что с раннего детства родители воспитывали его в духе патриотизма и любви к Родине. Максим гордится тем, что отслужил в армии. Гордится тем, что в его части были боевые офицеры, в частности его командир. В 2008 году он уволился из вооруженных сил.

В 2010 году Ильин как-то раз заглянул на Канашское кладбище и был поражен, в каком заброшенном состоянии находится могила ветерана Великой Отечественной войны.

«Видимо, за ней уже некому ухаживать», — предположил Максим.

На следующий же день он начал приводить могилу в порядок: очистил от ржавчины и покрасил памятник, скосил траву и поменял табличку, фото на которой давно выцвело.

«С этого все и началось!» — признался молодой человек.

За год он таким же образом облагородил еще семь могил на Канашском кладбище. Вскоре у Ильина появились единомышленники. Максим и его сотоварищи теперь не только приводят в порядок могилы ветеранов, но и занимаются патриотическим воспитанием, а также помогают одиноким старикам.

В деревне Мокры Канашского района была установлена мемориальная табличка в память о Дмитрии Федорове, погибшем в Донбассе. Впоследствии матери мужчины, который самостоятельно решил отправиться в зону конфликта для защиты мирных жителей, через Союз добровольцев Донбасса была передана посмертная медаль сына.

«Как выяснилось уже потом, он служил срочную службу в той же части, что я. И я горжусь тем, что мои командиры воспитали такого мужественного, отважного воина», — рассказал Ильин.

На, что называется, «голом энтузиазме» организуется работа с детьми, проводятся уроки мужества и турниры. В частности, одно из таких мероприятий пройдет совсем скоро — 11 декабря, в день ввода федеральных войск в Чечню, в день памяти всех погибших на начавшейся в тот день войне.

Максим пригласил родственников павших воинов. Запланировано чаепитие, на котором будет возможность пообщаться. Ильин пояснил, что это важно для тех, кто потерял близкого человека и нуждается в моральной поддержке. Он тесно контактирует с живущими в Канашском районе семьями погибших в Чечне и старается «быть рядом».

«Оказываем различную помощь. Бывает нужно и в огороде помочь, и по дому и так далее», — рассказал он, добавив, что есть в городе также инвалиды боевых действий, с которыми его команда также сдружилась и старается поддерживать.

Максим отметил, что эти мужественные, сильные, живущие и радующиеся жизни, несмотря ни на что, в том числе — серьезные трудности со здоровьем, люди придают ему и его товарищам сил жить, действовать, работать, помогать другим.

«С такими людьми приятно общаться!» — констатировал он.

Время, семья и тайная цель

В наше суетливое время многие сетуют на то, что у них вечно ни на что не хватает времени. Кто-нибудь скажет: «Да я бы тоже занялся бы чем-то таким полезным, помогал бы людям, но нет же ни времени, ни сил!»

Глядя на Максима, невольно задумываешься: ведь он не школьник, у него, как у всех нас — семья, двое детей, ипотека. Ему надо работать, чтобы платить за жилье и кормить семью… Наш собеседник признался, что его часто спрашивают, как он все успевает. Он уверен, что время можно найти всегда.

«В первую очередь, естественно, — своя семья! Остальное — второстепенно, — подчеркнул он. — Но, вы знаете, это как рыбак всегда найдет время для рыбалки, а спортсмен — на спортивный зал».

По мнению Ильина, он не так уж и много времени своей жизни тратит на добрые дела: заехать, поинтересоваться как дела у родственников погибших либо у самих ветеранов — несложно. Несколько больше усилий требует, конечно, организация различных турниров или встреч, но и в этом он не видит ничего такого уж сложного.

«Времени достаточно», — заверил Максим.

Собеседник ФАН поделился своего рода тайной — главной целью своей деятельности. Это воспитание в патриотическом ключе собственных дете: дочери — ученицы второго класса и сына, который еще ходит в садик. Девочка активно посещает с отцом мероприятия. Родные погибших бойцов ее уже знают и любят.

Мама поддерживает Максима советом, а иногда даже подключается сама. Отец — тем более, ведь именно он привил сыну патриотический дух, задал направление жизни и действия.

Максим очень хочет, чтобы дети продолжали его дело.

«Просто мы должны помнить, благодаря кому мы живем. И не важно, в какой именно войне погибали эти люди… Лично я благодарен всем им. Горжусь ими. И я очень рад, что всем этим занимаюсь, помогаю людям, общаясь с ними, расширяю свой кругозор, узнаю много интересного», — признался Ильин.

Соратники

Изначально, как уже было сказано выше, Максим занимался всем один. Канаш, расположенный в Чувашской республике, — город небольшой. Видимо, это сыграло свою роль в том, что местные жители менее атомизированы, чем в крупных мегаполисах. Они стали интересоваться деятельностью Ильина, присоединяться к группе «Мы помним. Канаш — Чувашия». На данный момент в сообществе состоит около тысячи человек, однако Ильин убежден, что подписчиков может быть больше. По его мнению, Канаш — патриотичный город, в котором есть свои волонтерские корпуса и организации воинов-«афганцев», с которыми уже налажено взаимодействие.

Подключаются и участники боевых действий. В частности, ветераны Северного Кавказа помогали восстанавливать находившуюся в крайне плачевном состоянии братскую могилу, в которой захоронены 18 солдат Красной армии, скончавшихся в эвакогоспитале №3069, на которой был установлен поклонный крест. Все делалось на личные средства тех, кому оказалась небезразлична ситуация.

Привлекаются школьники, для которых такой опыт просто бесценен. Например, в городе Цивильске Канашского района пришло в полное запустение место падения в 1979 году военного истребителя. Тогда погиб летчик Сергей Скамейкин. Удалось выйти на связь с родственниками, которые попросили помочь прибрать это место, потому что им из Пензенской области постоянно ездить тяжело. Ильин совместно с единомышленниками и учащиеся Янгличской школы имени Героя России Гаврилова привели все в порядок: убрались, посадили цветы.

«Проделанный фронт работ просто надо видеть! Объем работы был очень большой. И ведь это же благодаря подписчикам. Напишешь: «Кто не против — подключайтесь!» Люди очень активны — находят время и оказывают большую помощь», — отметил Ильин, добавив, что без этой помощи он бы не оказался на награждении в Москве.

Как родная бабушка

Безусловно, каждая ситуация, в которую включается Максим, — уникальна и по-своему задевает. По его словам, на сердце всегда приятно после проведенных дел. Но особенно его «зацепило» знакомство с матерью погибшего солдата — Надеждой Мартыновой.

Она родилась в Белоруссии. Ей было 11 лет, когда немцы оккупировали ее деревню. Маленькая Надя помогала партизана — была связной. У нее, тогда — совсем ребенка, по касательной были прострелены обе ноги. А в 1995 году в Чечне у нее погиб сын…

«Я стараюсь ей уделять побольше внимания, она ведь у нас самая «взрослая» из матерей погибших солдат. Она мне как родная бабушка… Каждая встреча с ней — просто как с родной бабушкой, такое теплое отношение! Она меня по мелочи просит: машину, например, предоставить, помочь по дому. В этом году я свозил ее на могилу к сыну, она там давно не была по состоянию здоровья. Пять лет она не была на могиле сына и [теперь] очень была рада. И вроде это все мелочи такие — нашел время, после работы заехал, вроде ничего такого, а человеку какой большой плюс», — Ильин.

Своих родных бабушек Ильин не помнит:одну не застал — она ушла из жизни до его рождения, а другая — умерла, когда он был маленький.

Недопонимание

С негативом в отношении себя и своей деятельности Максим сталкивается редко. Были, конечно, люди, которые над ним посмеивались. Например, знакомый с работы однажды подошел и сказал: «Вот ты надеваешь форму, ходишь по школам и так далее… Тебе не кажется, что это как-то по-детски?» При этом у самого этого человека — семья, но он по некой своей причине верен криминальным традициям и понятиям.

«Это, конечно, было сказано не в обиду. Но я ему ответил, что, скорее, он сам занимается чем-то несерьезным, а я хотя бы пытаюсь кому-то помочь, — вспоминает Ильин. — Хотя ты ведь тоже пытаешься понять людей, находящихся в сложной ситуации, — отбывающих срок. Видишь, мы с тобой чем-то похожи».

Это был, по словам Максима, момент некоторого недопонимания, связанный с его деятельностью, но он закончился дружеским рукопожатием.

Отношения с местными властями

Деятельность Максима, начавшаяся с приведенной в порядок могилы ветерана, по сей день — чистый энтузиазм. Вместе с тем, он уверен, что если очень сильно постараться, помощь от местных властей будет.

Сейчас Ильин хочет открыть на основе группы в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Мы помним. Канаш». Уже прошло собрание. Максим, впрочем, не хочет быть во главе новой инициативы, потому что, по его мнению, есть более грамотные, достойные люди — его друзья.

Планируется официально зарегистрировать отряд и, возможно, получить на его деятельность некий грант, в рамках которого заняться благоустройством памятных мест Канашского района — могил, памятников и так далее.

По мнению Ильина, потребность в такого рода деятельности очень большая. Есть множество мест — воинских захоронений и других подобных объектов — за которыми зачастую некому ухаживать.

При этом в Канашском районе местные власти стараются идти навстречу энтузиастам.

«Мы, в частности, выявляли недостатки. Где-то что-то надо привести в порядок. На все нужны средства — на краски, на кисточки и прочее. Мы обращались в письменном виде в нашу администрацию, и все оперативно исправлялось. Нас благодарили за то, что мы подсказали, потому ведь так бывает — где-то не досмотрели», — пояснил Максим.

Не потерянное поколение

Сейчас принято ругать молодежь за непатриотичность. Мол, их ничего не интересует, кроме развлечений. Эту тему кореспондент ФАН затронул в беседе с Ильиным. Собеседник агентства заявил, что категорически не согласен с таким взглядом на тех, кому, условно, от 15 до 30 лет.

По мнению Ильина, всегда были те, кто не хочет служить Родине — хотя бы просто элементарно пойти на срочную службу в армию, кто не знает и не стремится узнать знать историю России. Он убежден, что такие люди были всегда, но теперь это — редкость.

«Я же хожу по школам, я вижу, как дети на меня смотрят. Как будто это я — ветеран, — рассказал Максим. — Ребята уважают форму, и это очень приятно. Видно, что они заинтересованы, что для них патриотизм — не пустое слово. Задается много вопросов, звучат предложения. Постоянно зовут в гости! По крайней мере, у нас, в Канаше, я вижу, что наше будущее поколение готово, если надо, защищать и славить нашу страну. Я уверен, что могу быть спокоен: есть поколение, которое, если вдруг, не дай бог, конечно, придется взять в руки оружие, сможет это сделать. Наши люди в Канаше мне это за всю Россию сказали своими взглядами».

Завершая беседу, ФАН поблагодарил Ильина за его труды, а также пожелал удачи и успехов в его благородном деле. Ведь долг нас, живых, хранить память о наших павших, которые, как пел Владимир Высоцкий, «нас не оставят в беде, наши павшие — как часовые…»