Сирийская армия отразила атаку террористов на юго-востоке Идлиба

Идлиб, 6 декабря. Военные Сирийской арабской армии (САА) отразили вооруженную вылазку террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), в ходе которой боевики попытались захватить район Синджар на юго-востоке Идлиба. Об этом сообщает местное информагентство SANA.

В ходе ожесточенных боев на юге провинции Идлиб правительственные войска смогли выбить террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», альянса боевиков, возглавляемого террористами «Джебхат ан-Нусры», с территории базы ПВО Аль-Катиба аль-Махджура.

По данным агентства, перед освобождением базы ПВО САА пресекла попытку прорыва диверсионных групп противника между Умм ат-Тина и Истаблатом. Правительственные силы успешно уничтожили большую часть боевиков, их техники и отбросили террористов от своих позиций. Немногочисленные уцелевшие террористы бежали.

SANA сообщает, что в течение нескольких последних часов военнослужащие САА также нанесли интенсивные артиллерийские и ракетные удары по линиям передвижения и снабжения террористических группировок в направлении Аль-Катиба аль-Махджура и Умм ат-Тина, нанеся противнику существенные потери.

25 ноября командование ВС Сирии возобновило наступательную операцию на юге Идлиба с целью освобождения города Маарет ан-Нуман, который служит крупным форпостом бандформирований поблизости от стратегического шоссе Дамаск — Алеппо. В августе сирийские войска заняли соседний город Хан-Шейхун.

Идлиб — единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная демилитаризованная зона, определенная в рамках меморандума от 17 сентября. Однако радикалы антиправительственных бандгрупп продолжают нарушать режим прекращения огня, вынуждая войска Сирии прибегать к ответным мерам.

1 Организация запрещена на территории РФ.