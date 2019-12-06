Сбербанк рассказал о самой популярной схеме кражи денег с карт

Москва, 6 декабря. Самыми популярными схемами для воровства средств с карт Сбербанка среди мошенников являются звонки якобы от службы безопасности банка, покупателя и брокера, а также «опросы от имени банка».

Представившись сотрудником службы безопасности банка, злоумышленник говорит, что якобы обнаружил подозрительные операции с картой, а затем просит продиктовать данные карты и CVV-код на задней стороне карты, а также сказать ему код из СМС или пароли от приложения «Сбербанк онлайн», чтобы «защитить» денежные средства.

При поступлении подобных звонков клиент не должен совершать никаких операций. Как только поступает предложение поделиться данными и паролями, необходимо сразу вешать трубку. Если телефонные злоумышленники в итоге получили ваши данные, то необходимо срочно позвонить в банк и сообщить о происшествии.

Вторая по популярности схема — это «звонок от покупателя», говорят в Сбербанке. Если клиент банка оставлял свои данные и номер телефона на сайте бесплатных объявлений, то мошенники могут представиться потенциальными покупателями и запросить для оплаты не только номер карты, но и код безопасности или код из СМС.

В Сбербанке подчеркивают, что для совершения перевода покупателю достаточно знать только привязанный номер телефона или номер карты. Передавать другую информацию не стоит.

Также телефонные мошенники могут выдавать себя за брокеров и предлагать вложить средства с высокой доходностью. Как только клиент соглашается открыть счет и переводит деньги, то «брокеры» сразу пропадают вместе с переведенными деньгами.

Сбербанк рекомендует прежде чем проводить какие-либо переводы убедиться в наличии лицензии у компании на портале ЦБ, а также проверить кому принадлежат реквизиты — счет у настоящих брокерских компаний должен быть зарегистрирован на юридическое лицо.

Также злоумышленники могут устраивать онлайн-опросы якобы от имени банка, за прохождение которых предлагают зачислить вознаграждение. Но прежде, они запрашивают «закрепительный платеж», для подтверждения карты и перечисления бонусов, а затем скрываются.

В Сбербанке подчеркивают, что они никогда не проводят опросы за вознаграждение. А также рекомендуют обращать внимание на домен и настроить блокировку опасных сайтов у себя в браузере.

Как заявляет Сбербанк, на сегодняшний день социальная инженерия составляет почти 90% от всего объема мошенничества. При этом, как уверяет банк, они выявляют около 96% попыток мошенничества.