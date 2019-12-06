Москва, 6 декабря. Российский спецназовец по имени Александр, фамилию которого не называют, раскрыл секретную технику быстрого сна военных армии России. Он рассказал, как можно уснуть за две минуты и выспаться за 15 минут.

Спецназовец раскрыл тайную технику пятнадцатиминутного сна. Как уточнил военный, такому «мастерству» учат летчиков. Кроме того, они могут спать сидя под звуки обстрела. Военные осваивают методику за шесть недель, но некоторые справляются за несколько дней. Как уточнил спецназовец, главное в методике — техника дыхания и умение расслабить тело.

Как пишет LIFE, методика основана на труде американского психолога Бада Уинтера, который говорил в своих исследованиях сна о ментальном расслаблении. Боец объяснил, что надо откинуться на спинку стула, поставить ноги параллельно друг другу и положить руки на грудь. Следует опустить подбородок и плечи и расслабить мышцы головы. Необходимо расслабить глаза, челюсть, губы и язык. Нужно дышать медленно и глубоко.

Кроме того, можно пить кофе перед коротким сном, так как кофеин подействует именно к моменту пробуждения. При этом военный подчеркнул, что при таком сне бодрости хватит на четыре часа, 15 минут сна не заменят полноценный отдых.

Напомним, глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как адаптироваться к сменному графику работы. Как утверждает специалист, людям, работающим сменами, следует придерживаться своего рабочего графика в течение всей рабочей недели.

«Это означает, если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать», — делится рекомендацией Калинкин.

Сомнолог отмечает, что важно сохранять такой цикл и перестраиваться на ночной вариант. Калинкин подчеркивает, что резкая смена режима сна — наихудшая ситуация для человека, которая имеет ощутимое влияние на здоровье.

«Можно оставлять себе окошко для совершения каких-то социальных действий, но стараться придерживаться режима», — констатирует специалист.

Ранее сомнолог Александр Пальман рассказал, сколько часов требуется человеку для здорового сна. По его утверждению, среднестатистический человек нуждается в семи-восьми часах сна, но есть также короткоспящие и длинноспящие люди.