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Беглов поблагодарил петербуржцев за создание новогоднего настроения

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Беглов поблагодарил петербуржцев за создание новогоднего настроенияСанкт-Петербург, 6 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил горожан, которые украшают свои дома к Новому году.

Глава Северной столицы стал гостем эфира программы «Петербург. Новый взгляд». Он отметил, что новогодние атрибуты, которыми жители города украшают дома и подъезды, создают ощущение праздника и поднимают настроение.

«Мы в городе не делим жителей и объекты на городские и муниципальные. Это общий наш праздник. Я благодарен тем горожанам, кто украшает свои дома и парадные», — приводят «Невские новости» слова градоначальника. 

Ранее Беглов проинспектировал готовность снегоуборочной техники в Красносельском районе к зиме и рассказал об общих итогах подготовки к зимнему периоду. Он отметил, что на сегодняшний день городу не хватает уборочной техники, от имеющегося количества необходимо закупить еще треть.

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Источник: «Невские новости»
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