В Германии считают, что Трампу стоит пригласить Россию в НАТО

Москва, 6 декабря. Вступление России в НАТО может превратить альянс в новую трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона, создать возможность новых переговоров о ядерном разоружении и наладить трехсторонний диалог между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Авторы считают, что президенту США Дональду Трампу стоит пригласить Россию в Североатлантический альянс. Это позволит ему инициировать новую реалистичную «восточную политику» Америки. Открытое направление позволит начать «новую главу» русско-американских отношений и создать «альянс мира» с участием России.

Предполагается, что в рамках нового объединения американцы и русские сообща взяли бы на себя ответственность за европейскую безопасность, а США тем самым начали бы процесс перераспределения баланса в глобальной системе безопасности.

«Альянс мира» свидетельствовал бы, прежде всего, о трансформации НАТО в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона. Также в этом случае стали бы возможными новые переговоры о ядерном разоружении.

Кроме того, оборонительный альянс, который объединил бы трансатлантические государства с Россией, помог бы установлению трехстороннего диалога между Вашингтоном, Москвой и Пекином, поскольку именно эти три ядерные державы несут особую ответственность за мир в XXI веке.

В Германии полагают, что создание нового альянса укрепит военно-политический блок за счет того, что Москва перестанет восприниматься как «противник» и станет гарантом европейской безопасности.

Издание считает, что для эффективности такой политики Трампу нужна будет смелая дипломатия с так называемым «нормандским форматом». При этом обязательным должно быть выполнение Минских соглашений.

По мнению авторов, в «новый» договор НАТО следует включить пункт, позволяющий России, США и европейским странам иметь разные мнения по вопросам безопасности за пределами Европы. Они допускают, что Брюссель мог бы остаться столицей «альянса безопасности», однако вторую штаб-квартиру предлагают организовать в России.

Ранее журналисты немецкой газеты Die Welt назвали главного противника стран НАТО. По мнению представителей СМИ, им является Китай, эффективно работающий над распространением своего влияния на мировые океаны для последующего контроля доступа к международным морским путям.