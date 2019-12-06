Сближение с Москвой — единственный вариант для Киева в газовом споре, заявил эксперт

Реальный вариант для Киева в газовом споре — идти на сближение с Москвой, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

В «Нафтогазе» рассказали о начале процедуры взыскания долгов с «Газпрома» по решению Международного арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщил глава украинского газового концерна Андрей Коболев. По его словам, «Нафтогазу» удалось взыскать с российской компании 2,1 миллиарда долларов.

«Это 45% компенсации, присужденной нам в арбитраже в 2018 году. Эту часть мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в бюджет Украины», — заявил он.

Коболев подчеркнул, что в компании работают над взысканием оставшейся суммы, которая с учетом дивидендов составляет около трех миллиардов долларов. При этом, по его мнению, если эта сумма не будет перечислена, то украинская компания получит судебное разрешение на продажу активов «Газпрома» на Украине.

Как отмечает Василий Колташов, для «Газпрома» прецедент с судебным решением Стокгольмского арбитража является существенным.

«В таком случае любая страна будет подавать в суд на «Газпром» и говорить, что в контракте написано, что мы должны платить, но мы не согласны с этим. И суд будет говорить, что такое контракт по сравнению с вашей правотой. Вот чего боится «Газпром». Это будет очень удобно для США, которые будут подталкивать страны ЕС к таким же действиям. В результате европейцы будут платить больше за газ, а американцы больше его продавать», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Предложение Москвы заключается в новом контракте на транзит газа и даже со скидкой, объясняет экономист.

«Но Киев хочет, чтобы платили деньги сейчас. Вот в этом заключен главный дьявол. Что такое арбитраж? Ведь это стороннее рассмотрение спора двух сторон, в котором обе стороны признают арбитра и его решение. Но вы можете не признать решение арбитра. Можно сделать это в форме открытого заявления, говоря о необъективности арбитража. Но проблема в том, что Киев вообще не интересует, сколько граждане Украины будут платить за газ и будет ли он зимой. Поэтому для Киева реальный вариант только такой — он идет на сближение с Москвой. Но Киев шантажирует Москву, занимая жесткую позицию в не очень блистательном положении», — сообщил собеседник ФАН.

Украина в игре против России имеет только решение Стокгольмского арбитража, которое Москва в той или иной форме может не признать и не платить по нему, подчеркивает Колташов.

«Поэтому российская сторона поведет себя достаточно жестко, так как просто уступить в этой ситуации просто невозможно. Но не уступать Москва должна с очень мягкой позицией, которая уже озвучена. Непринятие этой позиции выставляет политических хозяев «Нафтогаза» полными идиотами и подлецами, которые не считаются с интересами экономики Украины и граждан страны. Они ведут игру на обострение», — добавил эксперт.

Напомним, в 2017 году Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на транзит газа на общую сумму 4,7 миллиарда долларов. При этом суд зачел встречные требования, и в итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» впоследствии обжаловал данное решение и инициировал процедуру расторжения контрактов с украинской стороной через суд. Российской стороне удалось добиться приостановки исполнения решения суда по транзитному контракту. В ответ Киев заявил, что подготовит новое судебное требование с учетом высказанных судом замечаний.

В 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, выдвинув претензии к «Газпрому» из-за тарифов на транзит газа через Украину, требуя компенсировать «недоимки» на сумму в почти 11,6 миллиарда долларов. «Газпром» обжаловал решения в марте 2018 года и потребовал полной отмены «транзитного» решения.

Срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. В настоящее время российская и украинская компании проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения его срока. «Газпром» предложил «Нафтогазу» цену на 25% ниже, чем текущая стоимость европейского газа, который закупает Киев. Однако в «Нафтогазе» сочли скидку недостаточной.