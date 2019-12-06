Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 млрд долларов. События дня ФАН-ТВ

«Навтогаз» получил от «Газпрома» 2 млрд долларов Присужденная арбитражным судом «Нафтогазу» Украины сумма в $2 млрд почти полностью поступила в бюджет страны. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев. Он также сообщил, что средства поступили в счет потребленного в 2014 — 2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа. Напомним, Стокгольмский арбитраж принял решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива. В соответствии с первым, решение было принято в пользу российской компании, по второму — в пользу украинской.

США ввели новые санкции в отношении РФ США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает американский Минфин. Под санкции попадают 17 физических лиц и семь организаций. Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что санкции преследуют иную цель. США подают пример Европе, показывая, что надо делать, как они. Хотя Москва не раз предлагала Вашингтону наладить контакты в сфере кибербезопасности, но американские власти игнорируют попытки России выстраивать диалог.

В Риге прошел митинг в защиту образования на русском языке Штаб защиты русских школ совместно с Русским союзом Латвии (РСЛ) провели шествие и митинг в защиту образования на русском языке. Акция, под названием «Марш света против тьмы!» собрала несколько тысяч человек. Ее участники собирали подписи под петицией в Европарламент с призывом повлиять на латвийские власти в вопросе образования на русском языке. Ранее в Латвии был принят закон, по которому школы национального меньшинства должны к сентябрю 2021 года перейти на преподавание на латышском языке.