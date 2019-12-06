В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

Ричмонд, 6 декабря. Беглый экс-майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США на 74 году жизни, сообщает Washington Post.

До побега из Советского Союза Шеймов числился в восьмом главном управлении КГБ, которое специализировалось на шифровке, связи и технической безопасности. В 1980 году при помощи американских спецслужб Шеймов сбежал из СССР. ЦРУ вывезло его на территорию Соединенных Штатов под видом пилота американского самолета, а его жену и пятилетнюю дочку подвергли действию снотворного и спрятали в дипломатическом контейнере, который не подлежал досмотру. Весь остаток жизни бывший майор КГБ провел в Америке.

Как пишет «Лента.ру», семья майора пять лет официально числилась среди пропавших без вести, предположительно, убитой (убийство на себя взяли сотрудники линейного отдела милиции на Московском метрополитене, проходившие в то время по нашумевшему «делу об убийстве на Ждановской»). О побеге Шеймова и его семьи стало известно лишь после развала СССР в 1990-е годы.

Как сообщает KP.RU бывший сотрудник КГБ был шифровальщиком Юрия Андропова. На американскую сторону Шеймов перешел в 1979 году, когда во время командировки в Польше проник в посольство США и сам предложил им свои услуги.

Как сообщается, Шеймов скончался 18 октября 2019 года в своем доме в небольшом городке Виенна, штат Вирджиния. О смерти беглого экс-майора ранее не сообщалось, но в декабре уход из жизни Шеймова подтвердила его жена Ольга. Согласно имеющимся данным, причиной смерти Виктора Шеймова стали осложнения, вызванные заболеванием легких.