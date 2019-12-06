Вашингтон, 6 декабря. Министерство обороны США рассматривает возможность отправки от четырех до семи тысяч солдат на Ближний Восток для противодействия Ирану. Об этом сообщил источник в Пентагоне.

США могут перебросить тысячи солдат на Ближний Восток. Как считают в Вашингтоне, иранские ракеты могут представлять угрозу для американской армии в Ираке. По данным телеканала CNN, военные обсуждают, какие именно дополнительные силы необходимы на Ближнем Востоке, а также срок их нахождения. Как уточнили в военном ведомстве, США для усиления присутствия могут использовать сухопутные, воздушные и морские силы.

В сентябре также сообщалось, что США перебросят дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

В Пентагоне прошел брифинг, на котором министр обороны США Марк Эспер сообщил журналистам итоги закрытого межведомственного совещания под председательством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По словам Эспера, темой обсуждения стали возможные варианты действий на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

«Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, Саудовская Аравия запросила поддержку в целях защиты инфраструктуры королевства. Содействие запросили и Объединенные Арабские Эмираты. В ответ президент одобрил развертывание сил США, оборонительных по своему характеру и отвечающих в основном за противовоздушную и противоракетную оборону. Также мы будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их оборонительный потенциал», — сообщил Эспер.

Он подчеркнул, что Вашингтон преследует таким образом несколько целей, среди которых возможность послать сигнал поддержки союзникам США в регионе, гарантия свободного перемещения ресурсов и демонстрация приверженности Америки «поддержанию международного порядка».

Эспер заверил представителей СМИ, что Соединенные Штаты не желают воевать с Ираном, но демонстрируют готовность к любому сценарию развития событий.