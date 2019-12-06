Москва, 6 декабря. Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда, считают в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В Совфеде предложили создать общую для всей России систему зарплат учителей. Как отметили в ведомстве, Совет Федерации хочет обратиться к правительству с просьбой проработать этот вопрос в рамках национального проекта «Образование». По данным газеты «Известия», реализация проекта может занять около одного года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повышении средней зарплаты учителей. Средняя заработная плата учителей в Москве составила 114 тысяч рублей, сообщил мэр российской столцы Сергей Собянин.

На ВДНХ прошел городской педсовет в рамках форума «Город образования». На полях конференции выступил Сергей Собянин, он рассказал о росте заработной платы учителей по итогам первого полугодия 2019 года. Он напомнил, что ранее анонсировал рост зарплат у педагогов.

«В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тысяч рублей», – сказал мэр Москвы.

Собянин пояснил, что учителя, которые привлечены к развитию проекта Московской электронной школы (МЭШ), получают надбавку в размере 10 тысяч рублей. Отдельно выплачивается надбавка за классное руководство.

Форум «Город образования» стартовал на ВДНХ 29 августа, он продлился до 1 сентября. В День знаний для школьников и педагогов в столичных парках подготовили большую развлекательную программу.