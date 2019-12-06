Соглашение между террористами ПНС и Турцией нарушает суверенитет Ливии, заявили в Бенгази

Бенгази (Ливия), 6 декабря. Муниципалитет ливийского города Бенгази резко раскритиковал соглашение, заключенное между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) и Анкарой о взаимопонимании по разграничению морских границ и безопасности.

Муниципалитет Бенгази выпустил официальное заявление, в тексте которого указано, что действия ПНС и Турции — вопиющее нарушение государственного национального суверенитета Ливии. Кроме того, подписание «президентским» советом ПНС меморандумов о взаимопонимании по разграничению морских границ и безопасности с Турцией является попыткой лишить ливийцев их богатств, а также разрушить усилия ЛНА, которые она прикладывает для искоренения преступных и террористических группировок из столицы Триполи, и для создания стабильности и безопасности на всей территории страны.

Ранее главарь так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о морских границах в Средиземном море. Следует отметить, что оно не имеет силы, так как не является законодательным решением единственного легитимного правительственного органа — Палаты представителей, находящийся в Тобруке.

О незаконности данной сделки сразу же заявили многие страны, в особенности Греция и Египет. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что на грядущем саммите НАТО в Лондоне потребует от стран-членов Североатлантического альянса осуждения Турции за ее «провокационное поведение».

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», главной целью которой является освобождение Ливии от террористов ПНС, захвативших западную часть республики после государственного переворота в 2011 году. В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», главная цель которой – освобождение ливийской столицы Триполи и северо-западных районов страны от боевиков ПНС, связаных с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о «министерстве внутренних дел» ПНС Ливии. Фактически оно состоит из косвенно связанных друг с другом радикальных исламистских группировок из Мисураты и Триполи.

Стоит также упомянуть об организованной террористами ПНС антироссийской кампании. Так называемое Правительство национального согласия готовит очередную порцию ложной информации о присутствии российских военных в Ливии. Как сообщало издание Associated Press, в скором времени представители боевиков ПНС могут посетить Москву, где они собираются продемонстрировать «доказательства» присутствия военных РФ в Ливии. Естественно, конкретных данных об этих «уликах» нет. Очевидно, что заседающая в Триполи террористическая власть перехватила эстафету по очернению России.

Такой выпад в адрес российской стороны от террористов происходит не в первый раз — в Сети неоднократно появлялись вбросы на эту тему, однако все они были опровергнуты. В конце сентября Bloomberg опубликовал статью, утверждая, что в Ливии якобы были замечены сотрудники ЧВК «Вагнера». В качестве доказательства издание привело видео с грузовиком, водитель которого якобы разговаривал на русском языке. Однако эта «улика» не выдержала проверки — видео на самом деле было сделано в Сирии, а русская речь была наложена поверх оригинальной озвучки.

1 Организация запрещена на территории РФ.