Вертолет Black Hawk с американскими военнослужащими разбился в Миннесоте, есть жертвы

Миннеаполис, 6 декабря. Национальная гвардия штата Миннесота объявила о гибели трех военнослужащих при падении вертолета Black Hawk поблизости населенного пункта Сент-Клауд.

Ранее национальная гвардия Миннесоты заявила, что пропавший с радаров вертолет Black Hawk 5 декабря упал в районе города Сент-Клауд.

«Три солдата национальной гвардии штата Миннесота погибли сегодня, когда вертолет UH-60 Black Hawk нацгвардии Миннесоты упал к юго-западу от Сент-Клауда, Миннесота», — сообщается в профиле Twitter местной нацгвардии.

Ранее в пресс-службе национальной гвардии Миннесоты объявили о потере связи с одним из своих вертолетов. Как отмечают представители структуры, вертолет проводил тестовый полет в рамках техобслуживания из города Сент-Клауд, штат Миннесота. На борту вертолета находились три нацгвардейца штата.