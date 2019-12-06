В Раде рассказали о готовности Зеленского обсудить с Путиным вопросы поставок газа

Киев, 6 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский будет готов поднять тему газа в переговорах с президентом России Владимиром Путиным во время встречи «нормандской четверки». Однако давлению Зеленский поддаваться не будет, сообщает депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Никита Потураев.

«Российская сторона приостановила контакт с нашей стороной специально для того, чтобы не было подписано документов до «нормандской» встречи. Я думаю, что они надеются, что, может, президент Путин надавит на президента Зеленского. Но на президента Зеленского не надо давить, на него где сядешь, там и слезешь. Давить на него бессмысленно, и он готов к разговору также о газе», — высказался Потураев на украинском телевидении.

Четырехсторонний саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря 2019 года. В нем примут участие Российская Федерация, Украина, Франция и Германия. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет готов к беседе с украинским коллегой насчет газового вопроса.

Нынешний контракт России и Украины на транзит и поставку газу подходит к концу 31 декабря 2019 года. В октябре Российская Федерация на трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии представила позицию о необходимости пакетного решения вопроса с транзитом — вместе с судебными разбирательствами и поставкой газа на Украину. Однако прогресса достигнуть не удалось. Дата очередной трехсторонней консультации еще не назначена.

Сообщается, что Владимир Путин проводил телефонный разговор, посвященный газовой проблеме с Владимиром Зеленским, а также обсуждал ее с министром энергетики РФ Александром Новаком и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Детали бесед не комментировались.

5 декабря в Вене прошли консультации с участием Александра Новака, и его украинского коллеги Алексея Оржеля, а также руководителей «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины». В Министерстве энергетики РФ по итогам встречи сообщили, что стороны пришли к решению интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшее время.