Контр-адмирал рассказал, как советский сторожевик протаранил американский крейсер у Крыма

Москва, 6 декабря. Американские эсминец и ракетный крейсер в 1988 году нарушили советскую государственную границу рядом с Крымом, что стало причиной столкновения со сторожевыми кораблями СССР, заявил контр-адмирал, кавалер ордена Красной звезды Владимир Богдашин в интервью для телеканала «Звезда».

Как вспоминает Богдашин, в территориальные воды вторглись ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон», на что патрулировавшие суда «Беззаветный» и СКР-6 оперативно отреагировали и совершили навал.

«Американцы входят через пять-семь минут в наши территориальные воды, мы стоим рядом — с левого борта у них. То есть мы находимся между Крымом и крейсером. Вода кипит, скорость 22 узла, американцы стоят, наблюдают. Мы в три раза меньше, чем американский крейсер», — рассказал контр-адмирал Владимир Богдашин, который на тот момент был капитаном второго ранга и командовал «Беззаветным».

Он подчеркнул, что удар был «плавным», но на высокой скорости оборвался якорь и обогнул корабль США в воздухе, при этом повредив его.

«Якорь оборвался, пролетел над их кораблем и упал в воду, распоров у них часть обшивок , и в носовой части у нас сделал небольшую дырку. Наш корабль, конечно, как мячик пошел к его корме. В то же время потеряли в скорости», — говорит командующий кораблем «Беззаветный».

Богдашин отмечает, что его корабль «Беззаветный» имел четыре торпеды, а американский — четыре ракеты «Гарпун».

«У нас на правом борту находились четыре боевых торпеды в торпедных аппаратах, а у него с левого борта находилось четыре ракеты «Гарпун». Наши торпедные аппараты начали сближаться с «Гарпуном», — делится подробностями эпизода Богдашин.

Тогда Владимир Богдашин решил увеличить ход сторожевика «до самого полного» и положить руль «вправо на борт», после чего советский корабль направился вперед.