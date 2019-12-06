Американский скафандр повторно прохудился в открытом космосе

Москва, 6 декабря. Небольшое количество воды было выявлено в скафандре производства США, который надевал итальянский астронавт Лука Пармитано во время выхода в открытый космос 2 декабря, сообщает официальный представитель НАСА.

«Небольшое количество жидкости (около 10 миллилитров при визуальной оценке) было обнаружено на ограниченном участке в месте соединения системы жидкостного охлаждения и вентиляции Луки Пармитано с его скафандром», — комментируют ситуацию в НАСА.

Представитель НАСА подчеркивает, что утечка вероятно идет со стороны скафандра, при этом на других участках экипировки воды обнаружено не было. Он заявил, что неисправный элемент можно заменить резервным, который есть на борту Международной космической станции (МКС). На последующие выходы в открытый космос с американского сегмента МКС этот инцидент не повлияет.

Недавно НАСА уже объявляла о похожем инциденте. Во время выхода в открытый космос 15 ноября 2019 года небольшое количество жидкости было обнаружено в ботинке скафандра американского астронавта Эндрю Моргана.

С Пармитано тоже уже случался аналогичный случай, но большего масштаба в ходе его первого полета на МКС в 2013 году. Его совместный выход в открытый космос вместе с американским астронавтом Кристофером Кэссиди даже пришлось прервать раньше срока. Пармитано после часа проведения работ за бортом сообщил, что в задней части шлема скапливается жидкость. Когда астронавты вернулись на станцию, в шлеме итальянца оказалось почти два с половиной литра воды. Комиссия НАТО выяснила, что вода пошла через вентиляционное отверстие из-за засорения насоса охлаждающего контура.