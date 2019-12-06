МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Москва, 6 декабря. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что МВД выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

Колокольцев рассказал, что возглавляемое им ведомство высказало свою позицию по этому вопросу в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в начале нынешнего года. По его словам, инициатива о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час исходила не от МВД. Министр отметил, что поддерживает увеличение максимально разрешенный скоростей на автомобильных магистралях.

Вопрос о штрафе за превышение скорости более чем на 10 километров в час обсуждается в данный момент на уровне комиссии правительства РФ по безопасности дорожного движения. Эту инициативу поддерживает Минтранс России, мотивируя свою позицию тем, что когда был введен лимит в 20 километров в час, приборы фиксации нарушений работали менее четко.

Параллельно министерство вместе с Росавтодором и ГК «Автодор» рассматривает перечень федеральных автотрасс, где в случае снижения нештрафуемого порога скоростной режим изменят в сторону увеличения максимально разрешенной скорости.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение по снижению нештрафуемого порога пока не принято. По словам премьера, он сам водит машину и знает, что превышение скорости на 10 километров в час бывает трудно контролировать.

По мнению экспертного сообщества, предлагаемая мера едва ли приведет к сокращению количества ДТП на дорогах, но увеличит число штрафов для водителей.