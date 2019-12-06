Российское судно арестовали в Сингапуре из-за санкций США

Москва, 6 декабря. Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно «Севастополь».

Олег Аникин, замгендиректор компании «Гудзон», которой принадлежит «Севастополь», рассказал, что Сингапур намерен добиться в судебном порядке разрешения на продажу судна. Сухогруз столкнулся с техническими проблемами, после чего образовался долг за его стоянку в сингапурском порту.

«Когда судно пришло в Сингапур, у нас поломались вспомогательные двигатели. Так как пароход под санкциями, 80% сингапурских компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъемный ценник. Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт. В итоге за стоянку образовался долг, и власти арестовали судно», — приводит РИА Новости слова Аникина.

На борту остаются 12 членов экипажа. По словам представителя компании-судовладельца, они обеспечены провизией и электричеством.

«Власти сказали, что берут судно под контроль и никого до суда не будут впускать и выпускать. Суд назначен на 17 декабря. Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, тогда пароход сможет выйти из-под американских санкций, его можно будет продать», — отметил собеседник агентства.

«Севастополь» попал в американский санкционный список в прошлом году в числе шести российских судов, якобы участвовавших в поставках в Северную Корею нефтепродуктов. «Гудзон» отрицает причастность компании к этим поставкам.