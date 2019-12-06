Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Москва, 6 декабря. Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не будет отвечать на критику актера Дмитрия Певцова, который ранее назвал Познера «чужим для России», а его деятельность «предательской для родины».

«Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?" — сказал Познер «Газете.ру».

Ранее Дмитрий Певцов выложил у себя в Instagram видеоролик, в котором он в образе Сталина комментирует слова Владимира Познера о том, что 10% рождающихся склонны к гомосексуализму. Также актер раскритиковал журналиста за высказывание, о том, что криминализация абортов — это «возврат в Средневековье» и инициатива «мракобесов». Почему Певцов при этом выбрал образ Сталина для своего обращения, актер не комментирует.

«Да, есть люди, которые хотели бы, чтобы все было, как когда-то, чтобы это опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты — то есть такой немножко возврат в Средневековье. И это не либералы, конечно, это просто мракобесы, по крайней мере с моей точки зрения», — заявил 85-летний журналист.

«То есть мракобесами Познер называет тех, кто против ЛГБТ и против абортов. А это значит, люди против прогресса, против науки, против просвещения»», — заявил актер, подчеркнув, что считает гомосексуализм отклонением.

Также Певцов назвал Познера предателем своей страны и призвал ехать во Францию.

«Володя, так манипулировать человеческими мозгами может только предатель своей родины. Не надо здесь жить, уезжай туда. Во Франции у тебя есть недвижимость, отдыхай там, молчи, не надо гадить в России», — говорит в своем обращении Дмитрий Певцов.

Позже к полемике присоединился и телеведущий Иван Ургант, который счел высказывание Певцова слишком резким, и в шутку предложил Певцову поехать в Голландию и снять там документальный фильм «По самые Нидерланды».