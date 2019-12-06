Трамп пообещал решить проблему с невыдачей виз США делегатам от РФ в ООН

Вашингтон, 6 декабря. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН.

Об этом в четверг заявил постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя, который принял участие во встрече постоянных представителей при всемирной организации с главой Белого дома.

«Мы надеемся, я говорил об этом на встрече, что проблема будет решена. Потому что проблема не красит США, не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который деталей этого не знал, обещал разобраться», — цитирует дипломата ТАСС.

С начала работы 74-й сессии Генассамблеи ООН США отказали в выдаче виз 18 российским делегатам, в том числе тем, которые должны были принять участие в неделе высокого уровня. Этот вопрос был поднят на экстренном заседании организации по отношениям ООН со страной пребывания. Вывод о нарушении Соединенными Штатами обязательств вошел в итоговый доклад комитета.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик констатировал, что сложившаяся ситуация напрямую влияет на нормальное функционирование институтов организации в Нью-Йорке. Он отметил, что секретариат ООН работает с американскими властями по проблеме невыдачи виз делегатам от РФ.

Ранее RT сообщил, что невыдача виз США чиновниками из России не останется без ответа Москвы — об этом заявили в Совете Федерации.