Сябитова пожаловалась на издевательства со стороны Гузеевой

Москва, 6 декабря. Телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на резкие высказывания со стороны своей коллеги по программе «Давай поженимся!» актрисы Ларисы Гузеевой.

По словам Сябитовой, Гузеева бывает очень резка с ней, а порой использует ее как «боксерскую грушу». Как пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», на днях телеведущая опубликовала нарезку видео из разных выпусков «Давай поженимся!», в которых показала, как коллега грубо шутит над ней, передразнивает и обзывает.

«В боксе есть особый снаряд — человек-груша. Его можно назвать универсальным тренажером, позволяющим отрабатывать многие приемы. У нас на программе я — человек-груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева», — написала она.

В одном из фрагментов актриса, глядя на Сябитову, говорит «я крупная, но и жирнее есть, чем я». Затем она называет коллегу «глухой тетерей» и грозится, что «убьет» ее.

Впрочем, телеведущая не держит зла на звезду фильма «Жестокий романс».

«Я не обижаюсь, потому что она это делает с искренней любовью. И люблю тебя, Ларисочка», — заявила Сябитова.

Тем не менее, соведущие стараются не пересекаться в реальной жизни.

В последнее время появились слухи о закрытии телешоу «Давай поженимся!». Как утверждает Сябитова, программа постепенно смещается в интернет-пространство.

«Сейчас мы продвигаем YouTube-канал «Давай поженимся!». Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров», — сообщила она.

Ведущая отметила, что переход на виртуальную площадку — требование времени. Она подчеркнула, что нет необходимости закрывать рейтинговое телешоу, которое «быстро перестраивается и приносит неплохие доходы для канала».

Ранее «Известия» сообщили, что Роза Сябитова получает пенсию в размере 14 тысяч рублей. Сама телезвезда рассказала, что «не особо нуждается в выплатах» и планирует работать «пока ноги таскают».