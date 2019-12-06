Ученые рассказали о способе снизить риск появления диабета

Москва, 6 декабря. Датские исследователи установили, что умеренная физическая активность в течении получаса в день значительно понижает уровень сахара в крови и аппетит у мужчин. Они утверждают, что с помощью простых и непродолжительных физических нагрузок можно снизить риск заболевания диабетом и ожирением. Как говорят ученые из Копенгагенского университета и Центра диабета имени Николя Стено, в качестве физической нагрузки подойдет даже получасовая прогулка ускоренным шагом, которую можно регулярно совершать вместо поездок на авто или общественном транспорте.

Датские специалисты провели опыт, в котором приняли участие 703 мужчины и 623 женщины с лишним весом. Ученые отслеживали уровень физической активности у испытуемых, пока те занимались повседневными делами, проявляя различный уровень физической активности.

В итоге исследователи пришли к выводу, что у мужчин 30 минут умеренной физической активности в день приводят к увеличению уровня полезного гормона глюкагоноподобного пептида — 1 (ГПП-1), способствующего ослаблению аппетита, выработке инсулина и понижению сахара в крови.

Однако исследователи такого эффекта у женщин не выявили, они в среднем проявляли лишь 20 минут физической активности в день.

Датские ученые заключили, что для эффективного улучшения работы эндокринной и сердечно-сосудистой систем умеренная физнагрузка должна продолжаться не менее 30 минут. Как считают исследователи, даже возрастные люди, у которых нет возможности заниматься спортом, могут существенно улучшить свое состояние.

«Наше исследование дало воодушевляющие результаты. Из них следует, что ежедневная физическая активность — даже относительно небольшая и непродолжительная вроде быстрой ходьбы, работы в саду и игры с внуками, — способна помочь нормализовать аппетит и уровень глюкозы в крови», — утверждают ученые из Копенгагенского университета.

Как говорит профессор Синье Торков из Центра диабета имени Николя Стено, ежедневные прогулки вместо езды на транспорте колоссально понизят риск диабета, и улучшат обмен веществ.

«С повышением уровня гормона ГПП-1 снижается чувство голода и уровень сахара в крови, следовательно, снижается и риск развития ожирения и диабета II типа», — констатирует специалист.

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