Киев, 6 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев рассказал о целях Украины на «нормандском» саммите в Париже.

По словам Потураева, главной целью Киева на саммите в «нормандском формате» станет достижение договоренностей об устойчивом прекращении огня в Донбассе и освобождении пленных.

«Это не встреча для подписания соглашения. Оттуда не приедет новый Минск или какой-то Париж», — заявил депутат.

Встреча лидеров «нормандской четверки» состоится в Париже 9 декабря. Ранее на втором «нормандском» саммите было заключено соглашение «Минск-2». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не стоит ожидать прорыва на третьей встрече «четверки».

«Оттуда могут приехать три вещи, над которыми работала украинская сторона, и то, на что мы надеемся. Это устойчивое прекращение огня по всей линии разграничения, освобождение всех наших военнопленных. И третье — только при условии двух пунктов может начаться политический процесс, а именно выборы», — сообщил Потураев.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В результате действующий в тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении «антитеррористической операции», по сути, инициировав братоубийственный конфликт против собственного народа. По данным ООН, жертвами войны в Донбассе стали не менее 11,5 тысячи человек.

Ранее RT со ссылкой на издание Die Welt сообщил, что переговоры в «нормадском формате» могут грозить Украине «разрушительными последствиями».