Киев, 6 декабря. Открытие рынка земли и вооруженное противостояние на востоке страны уничтожат Украину, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам украинского политика, силы оппозиции должны поддержать президента Зеленского в его намерениях установить мир на востоке страны. Рабинович также отмечает, что нельзя допустить распродажу украинских земель американскому финансисту Джорджу Соросу. По мнению сопредседателя фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь», нынешняя власть ведет Украину к «последнему рубежу».

«Я уверен, что Украине нужен мир, но кто-то может считать иначе, и это его конституционное право. Но такие люди не имеют права загонять нас в беспрерывную войну, заталкивать страну в нищету», — говорит украинский парламентарий.

Рабинович подчеркивает, что социологические исследования свидетельствуют о том, что жаждущие войны «до победного конца» в большинстве случаев живут «за границей или рядом со Львовом».

Украинский оппозиционер отмечает, что «гениальная» работа украинских властей поспособствовала неполучению 71 миллиарда гривен в бюджет.

«План по поступлению в казну провален полностью. Чем они собираются рассчитываться — непонятно, но у меня складывается такое впечатление, что представителям новой власти все равно!» — говорит Вадим Рабинович.

Ранее похожее заявление делал другой депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Он заявил, что президент Владимир Зеленский принесет «разорение и уничтожение» Украине. Кива отметил, что непосредственно у Зеленского есть желание установить мир в стране, но его окружение может сдать интересы страны «западно-американским партнерам».

Как сообщает «Газета.ру», Рабинович заявлял, что готовится срыв переговоров в «нормандском формате» 9 декабря 2019.