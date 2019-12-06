Стали известны победители конкурса «50 легендарных брендов нашей страны»

Москва, 6 декабря. В Москве 5 декабря состоялось торжественное награждение победителей конкурса «50 легендарных брендов нашей страны». Отбор конкурсантов и голосование длились более полугода. Жители России предлагали и голосовали за бренды, которые можно считать символами страны.
Общее число предложенных брендов перевалило за тысячу. До этапа голосования дошел 131 участник, из них надо было выбрать 50. Представители полусотни были приглашены на церемонию награждения, которая состоялась на площадке Московского ипподрома. Всего в голосовании приняли участие более пяти миллионов человек, передает KP.RU.
Итоговый состав 50 легендарных брендов России выглядит следующим образом:
- Абрау Дюрсо. Производитель шампанских и вин из Краснодарского края. В 2020 году бренд отметит свое 150-летие.
- АВТОВАЗ. Самый известный российский автомобильный бренд, выпустивший знаменитые «Жигули» и «Ниву». Создан в 1966 году в Тольятти.
- Аленка. Знаменитый молочный шоколад, который производится с 1966 года. Пользуется популярностью не только у жителей России, но и у иностранных туристов, которых привлекает аутентичное оформление упаковки шоколада.
- Артек. Главный детский лагерь Советского Союза, а теперь и России. Был создан в 1925 году в Крыму. Каждый советский пионер мечтал побывать в «Артеке». Сейчас же это крупный международный детский центр.
- Аэрофлот. Крупнейший советский, а затем российский авиаперевозчик. Компания основана в 1923 году. В советское время «Аэрофлотом» назывался весь гражданский воздушный флот государства. Сегодня «Аэрофлот» регулярно входит в мировые топы по пассажиропотоку.
- Большевичка. Главный советский бренд классических костюмов для мужчин. Несмотря на 90-летнюю историю, бренд не теряет актуальности и в наши дни.
- Большой театр. Один из самых узнаваемых и крупных театров оперы и балета в мире. Визитная карточка страны и must-see для миллионов туристов. Основан в 1776 году и постоянно собирает полные залы на свои постановки.
- Буратино. Популярный бренд советской газировки. До сих пор конкурентоспособен даже среди многочисленных иностранных аналогов.
- ВГИК. Главный киновуз страны, который в этом году отметил 100-летний юбилей. Выпустил не одно поколение легендарных режиссеров и актеров.
- ВДНХ. В советский период выставка достижений народного хозяйства привлекала гостей из союзных республик. Сегодня же ВДНХ привлекает уже сотни тысяч туристов из дальнего зарубежья.
- Аэропорт «Внуково». Старейший московской аэропорт. Работает с 1941 года. Именно на нем встречали первого человека в космосе — Юрия Гагарина.
- ГАЗ. В СССР иметь в наличии «Волгу» считалось признаком статуса. Горьковский автозавод, на котором производили «Волги» и «Чайки» работает уже с 1932 года.
- Главпродукт Сгущенка ГОСТ. Советское лакомство, которое и сейчас остается одним из самых популярных продуктов. Сегодня лидером по производству сгущенки по советскому стандарту является «Главпродукт».
- Главпродукт Тушенка ГОСТ. Аналогично сгущенке современное поколение россиян сохранило любовь и к тушенке. Сейчас по полному соответствию советскому ГОСТу производит тушенку все тот же «Главпродукт».
- ГУМ. Главный универсальный магазин работает уже с 1893 года.
- Докторская колбаса. Аутентичный продукт не имеющий аналогов в мире был создан в 1936 году на Московском мясоперерабатывающем комбинате имени Анастаса Микояна.
- Дружба. Люди так любят этот плавленый сыр, что в Москве ему посвятили памятник.
- Ералаш. Главная детская юмористическая программа в СССР. В «Ералаше» зажглись многие актерские таланты страны.
- Жостовская фабрика декоративной росписи. Уже 200 лет фабрика производит украшения, которые вписываются даже в современные интерьеры.
- Звездочка, бальзам. Чудо-мазь, которая, кажется, лечит от любой болезни имеет вьетнамские корни. Но она так плотно вошла в быт граждан СССР, что стала настоящим отечественным брендом.
- Зенит, фотоаппарат. Самая популярная и распространенная фотокамера в СССР. До сих ее используют фотолюбители, чтобы добиться уникального изображения.
- Ижорский завод. Одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году. Сейчас занимается тяжелым машиностроением.
- Икра черная. Известный на весь мир деликатес.
- Калашников. Автомат Калашникова так популярен, что изображен на флагах трех африканских стран. Сегодня концерн «Калашников» является крупнейшим производителем автоматического и снайперского оружия.
- КАМАЗ. Предприятие, основанное в 1969 году и выпускающее лучшие дизельные грузовики в мире.
- КВН. Юмористическое шоу, которое существует более полувека и до сих пор не теряет актуальности.
- Лакомка мороженое. Всеми любимое советское мороженное.
- Ленфильм. Кинокомпания, которая работает с 1914 года и выпустившая сотни фильмов, вошедших в золотой кинофонд России.
- МГУ. Крупнейший российский университет, который выпустил тысячи именитых персон.
- Московский эндокринный завод. Работающий с 1943 года завод до сих пор выпускает жизненно необходимые препараты.
- Мосфильм. Крупнейшее предприятие киноиндустрии России. Производит кино с 1924 года.
- Парижская коммуна. Обувная фабрика создана в 1922 году и до сих пор является флагманом обувной промышленности РФ.
- Почта России. Структура, объединяющая миллионы сограждан и жителей зарубежья.
- РЖД. Первая железная дорога появилась в России в 1837 году, с тех пор ведет свои традиции и РЖД.
- Росгосстрах. Правопреемник Госстраха СССР — единой системы органов государственного страхования в Советском Союзе.
- Росгоцирк. Российская цирковая школа является одной из самых ярких и значимых в мире.
- Сбербанк. Один из самых дорогих брендов в современной истории России. А также один из ведущих банков в мире.
- Свобода, косметика. Одна из самых популярных косметических фабрик в СССР.
- Советское шампанское. Продукт, который у всех ассоциируется с новогодними праздниками. Производится с 1936 года.
- Союзмультфильм. На его мультфильмах выросло не одно поколение страны. Легендарные мультики его производства обрели культурную ценность и подарили сотни персонажей.
- Столото. Самая популярная советская лотерея.
- Третьяковская галерея. Главная художественная галерея страны, основанная меценатом Павлом Третьяковым в 1856 году.
- Уралмашзавод. Один из лидеров в производстве оборудования для горнодобывающей промышленности, металлургии, строительной отрасли и энергетики.
- Цикорий. Известный кофезаменитель, который появился в России еще в 1884 году.
- Цирк Никулина на Цветном бульваре. Один из старейших цирков России, работающий с 1880 года. С 1983 года его руководителем был Юрий Никулин, в честь которого он и получил название.
- Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов. Родоначальник отечественного прицепостроения появился в 1943 году. Остается лидером отрасли до сих пор.
- Что? Где? Когда? Интеллектуальная игра, которая в следующем году отметит 45-летие. Есть не только шоу, но и «спортивное ЧГК», в которое играют сотни тысяч людей в России и ближнем зарубежье.
- Шоколадница. Популярный бренд кофеен существует с 1964 года. Сейчас в Москве и Московской области работает более 250 кофеен.
- Эрмитаж. Один из крупнейших и важнейших культурных музеев мира. Каждый кто посещает Санкт-Петербург, первым делом идет в Эрмитаж.
- Юбилейное печенье. Выпускается в России с 1913 года. Выпуск приурочен к 300-летию дома Романовых.