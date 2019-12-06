Стали известны победители конкурса «50 легендарных брендов нашей страны»

Москва, 6 декабря. В Москве 5 декабря состоялось торжественное награждение победителей конкурса «50 легендарных брендов нашей страны». Отбор конкурсантов и голосование длились более полугода. Жители России предлагали и голосовали за бренды, которые можно считать символами страны.

Общее число предложенных брендов перевалило за тысячу. До этапа голосования дошел 131 участник, из них надо было выбрать 50. Представители полусотни были приглашены на церемонию награждения, которая состоялась на площадке Московского ипподрома. Всего в голосовании приняли участие более пяти миллионов человек, передает KP.RU.

Итоговый состав 50 легендарных брендов России выглядит следующим образом: