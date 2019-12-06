Пользователи Сети раскритиковали «резко помолодевшую» Пугачеву

Москва, 6 декабря. Интернет-пользователи набросились с критикой на «резко помолодевшую» примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву.

Ранее Пугачева приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером» на Первом канале, посвященной фильмам с участием певицы, в которых звучали ее песни. Телешоу появится в эфире в субботу, 7 декабря, но в Сети уже опубликованы фото с примадонной.

Как пишут «Народные новости», интернет-пользователи отметили, что Пугачева сильно похудела. Многие обратили внимание, что 70-летняя звезда после многочисленных косметических и омолаживающих операций выглядит хуже 85-летней актрисы и режиссера Светланы Дружининой.

«Дружинина выглядит лучше Аллы. Снимайте больше фильмов, у вас это классно получается», — написала в комментариях к фото irinaliama. «Стареть надо естественно! А у нее столько операций!!! Вот все и вылазеет. Конечно я ее очень люблю. Она талант!» — отметила zviagina1890.

Впрочем, большинство поклонников не пошли на поводу у недоброжелателей, написав огромное количество восторженных отзывов о внешности певицы и ее достижениях в области культуры. Пользователи Сети обратили внимание также на удачный образ и хорошую физическую форму Пугачевой.

«Да нормальная Алла, не привязывайтесь. Самая лучшая!!!» — пишет lyda651952.

Ранее Пугачева призналась, что не скучает по сцене, сообщала «Газета.ру». Певица отметила, что дорожит любовью своих зрителей, но легко обходится без энергии, которую получала на концертах, поскольку осознала, что многое упустила из-за музыкальной карьеры.