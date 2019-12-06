Косачев объяснил, зачем Украины намерена отменить упрощенный въезд в Россию

Москва, 6 декабря. Киеву приходится вводить новые препоны против своих же граждан, поскольку он никак не может заставить украинцев не ездить в Россию, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В четверг стало известно о планах украинского правительства запретить своим гражданам въезжать на территорию России по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Инициатива может вступить в силу с 1 марта 2020 года.

Косачев в интервью РИА Новости подчеркнул, что «очередная антироссийская инициатива» Украины в первую очередь бьет по собственным гражданам. Сенатор напомнил, что россиянам уже запрещен въезд на Украину по внутренним паспортам, поэтому речь идет исключительно об украинцах.

«Которых, надо понимать уже по этой санкции, никак не могут убедить не ездить к «агрессору», который почему-то не боится пускать к себе «противника» без виз и загранпаспортов», — отметил политик.

По мнению Косачева, Киев решил «бить своих, чтобы чужие боялись»: если не получается отговорить украинцев ездить в Россию, создать им в этом вопросе максимум трудностей.

Киев с 1 марта 2015 года запретил россиянам посещать Украину по внутреннему паспорту. Москва не стала отвечать симметрично, на данный момент граждане Украины могут посещать РФ без загранпаспорта.

Глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в беседе с телеканалом «360» заявила, что этот запрет сильно ударит по обычным украинцам. По ее мнению, это подлость по отношению к собственным гражданам. Шеслер добавила, что «главным образом это решение направлено против жителей Донецкой и Луганской республик».