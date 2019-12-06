Туск назвал Brexit «грандиозной ошибкой» ЕС

Москва, 6 декабря. Бывший глава Европейского совета Дональд Туск назвал выход Великобритании из Евросоюза одной из грандиозных ошибок в истории ЕС.

В интервью газете The Guardian Туск сообщил, что считает Brexit «наиболее болезненным и печальным опытом» за те пять лет, что он проработал на посту председателя Евросовета, хотя этот период был отмечен и греческим кризисом еврозоны, и скандалами по поводу миграции и выборов президента США.

Политик добавил, что для Европейского союза и для Великобритании было бы лучше, если бы Лондон не запустил процедуру выхода из ЕС. По его словам, он предчувствовал итоги референдума в Британии за несколько месяцев до его проведения.

«Это чистая иллюзия — думать, что легче построить хорошие отношения с Великобританией, если она будет находиться вне Евросоюза», — отметил Туск.

Он обвинил бывшего премьера Британии Дэвида Кэмерона в «ошибке» организации референдума.

Туск возглавил Европейский совет в 2014 году. Ранее он работал на посту премьер-министра Польщи. Сегодня политик является президентом Европейской народной партии, в которую входят политические силы канцлера Германии Ангелы Меркель и председателя Еврокомисии Жана-Клода Юнкера.