Зеленский предложит «нормандской четверке» создать «муниципальную стражу» в Донбассе

Киев, 6 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский предложит на саммите «нормандской четверки» создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса «муниципальную стражу», в состав которой войдут представители Украины, ОБСЕ, а также ЛНР и ДНР.

Как сообщает Espreso.tv, Зеленский заявил, что инициатива о создании «муниципальной стражи» является одной из идей его команды.

«При этом, по замыслу Зеленского, представителей «той стороны» должны набирать из числа тех, кто «не стрелял, не убивал» — не участвовал в боевых действиях», — сообщил телеканалу участник встречи президента с пострадавшими на заре «евромайдана» студентами.

При этом Зеленский добавил, что на встрече «нормандской четверки» не собирается идти на уступки российскому коллеге Владимиру Путину и лучше приедет с саммита ни с чем.

Ближайшая встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже. Источники в Верховной раде сообщили ранее, что формат «нормандского саммита» будет нестандартным. Он начнется с двусторонней закрытой встречи Зеленского и Путина. И только после нее будет общая встреча лидеров Франции, ФРГ, Украины и России.

В преддверии саммита в Париже президент Украины озвучил несколько тем, которые намерен предъявить на встрече «нормандской четверки». Во-первых — это большой обмен пленными в формате «всех на всех». Во-вторых — «выведение всех войск и незаконных вооружений из Донбасса». В-третьих — Зеленский пообещал поднять на встрече вопрос местных выборов в ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что к итогам встречи России и Украины 9 декабря на саммите в «нормандском формате» нужно относиться со «сдержанным оптимизмом». Он также сообщил, что участники саммита могут принять некий документ по итогам встречи. Он пояснил, что документ, о котором идет речь, носит необязывающий характер, однако можно ожидать, что в нем будут «зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.