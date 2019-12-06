В «Нафтогазе» рассказали о взыскании $2,1 млрд с «Газпрома»

Киев, 6 декабря. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с «Газпрома» по решению Международного арбитражного суда Стокгольма.

По словам Коболева, «Нафтогазу» удалось взыскать с российской компании 2,1 миллиарда долларов.

«Это 45 процентов компенсации, присужденной нам в арбитраже в 2018 году. Эту часть мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в бюджет Украины», — сообщил он.

Коболев отметил, что возглавляемая им компания работает над взысканием оставшейся суммы, которая с учетом дивидендов составляет около трех миллиардов долларов.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что если эта сумма не будет перечислена, то украинская компания получит судебное разрешение на продажу активов «Газпрома» на Украине.

Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» о контрактах на поставку и транзит топлива в декабре 2017 года и феврале 2018-го. По иску о контрактах суд принял решение в пользу российской компании, но по иску о транзите газа присудил «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов. «Газпром» попытался оспорить это решение, но 27 ноября суд окончательно отклонил апелляцию без права на обжалование.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему истекают в конце декабря. Москва настаивает на том, что новые соглашения могут быть подписаны лишь при взаимном отказе от претензий и прекращении судебных разбирательств. Киев считает эти условия неприемлемыми и оценивает претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что «Нафтогаз» предупредил о том, что цены на голубое топливо в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита российского газа через Украину.