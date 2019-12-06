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В «Нафтогазе» рассказали о взыскании $2,1 млрд с «Газпрома»

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В «Нафтогазе» рассказали о взыскании $2,1 млрд с «Газпрома»

Киев, 6 декабря. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с «Газпрома» по решению Международного арбитражного суда Стокгольма.

По словам Коболева, «Нафтогазу» удалось взыскать с российской компании 2,1 миллиарда долларов.

«Это 45 процентов компенсации, присужденной нам в арбитраже в 2018 году. Эту часть мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в бюджет Украины», — сообщил он.

Коболев отметил, что возглавляемая им компания работает над взысканием оставшейся суммы, которая с учетом дивидендов составляет около трех миллиардов долларов.

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании $2,1 млрд с «Газпрома»

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что если эта сумма не будет перечислена, то украинская компания получит судебное разрешение на продажу активов «Газпрома» на Украине.

Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» о контрактах на поставку и транзит топлива в декабре 2017 года и феврале 2018-го. По иску о контрактах суд принял решение в пользу российской компании, но по иску о транзите газа присудил «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов. «Газпром» попытался оспорить это решение, но 27 ноября суд окончательно отклонил апелляцию без права на обжалование.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему истекают в конце декабря. Москва настаивает на том, что новые соглашения могут быть подписаны лишь при взаимном отказе от претензий и прекращении судебных разбирательств. Киев считает эти условия неприемлемыми и оценивает претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что «Нафтогаз» предупредил о том, что цены на голубое топливо в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

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Источник: РИА Новости
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