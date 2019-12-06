Путин встретится со всеми лидерами «нормандской четверки» — Песков

Москва, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин проведет в Париже встречи со всеми лидерами «нормандской четверки», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что российский президент «так или иначе» встретится с главами Украины, Франции и Германии в двустороннем порядке в ходе саммита «нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже, предает «Царьград».

«Это очень ценно», — подчеркнул Песков.

Встреча Путина и украинского президента Владимира Зеленского на саммите будет первой. Ранее Песков отметил, что есть «очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм» относительно итогов переговоров РФ и Украины. Также Песков напомнил, что Путин уже говорил не один раз с Зеленским по телефону, отметив, что общение было очень конструктивным, о чем говорил сам российский президент.

Ближайшая встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

Источники в Верховной раде сообщили ранее, что формат «нормандского саммита» будет нестандартным. Он начнется с двусторонней закрытой встречи Зеленского и Путина, которая, по разным данным, продлится от одного часа до двух. И только после нее будет общая встреча лидеров Франции, ФРГ, Украины и России.

В преддверии саммита в Париже президент Украины озвучил несколько тем, которые намерен предъявить на встрече «нормандской четверки». Во-первых — это большой обмен пленными в формате «всех на всех». Во-вторых — «выведение всех войск и незаконных вооружений из Донбасса». В-третьих — Зеленский пообещал поднять на встрече вопрос местных выборов в ДНР и ЛНР.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в начале недели раскрыл содержание проекта решений «нормандской четверки». По его словам, документ не является новым, советники лидеров «нормандской четверки» утвердили заключительное положение коммюнике еще в начале сентября. Пристайко назвал проект «не совсем амбициозным» и «очень осторожным». По его мнению, документ предусматривает «фиксацию достижений», передавала «Газета.ру».