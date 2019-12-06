В Риге прошло массовое шествие в защиту образования на русском языке

Рига, 6 декабря. Штаб защиты русских школ совместно с Русским союзом Латвии (РСЛ) провели шествие и митинг в защиту образования на русском языке.

Акция, получившая название «Марш света против тьмы!» собрала несколько тысяч человек. Шествие началось у здания Минобрнауки Латвии, где зародилась инициатива перевести обучение в стране полностью на латышский язык. По словам сопредседателя РСЛ и депутата Европарламента Мирослава Митрофанова, министерство образования страны можно назвать «министерством тьмы», которую оно сеет «вместо того, чтобы сеять доброе, вечное».

«Мы сегодня идем через Старую Ригу для того, чтобы своими фонариками рассеять эту тьму, чтобы наша колонна была видна издалека. Мы хотим сказать, что те, кто надеялся, что мы остановимся, ошибаются. Наши протесты продолжатся, пока не будет компромисса с властями по вопросу образования на языках нацменьшинств», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В ходе акции участники собирали подписи под петицией в Европарламент с призывом повлиять на латвийские власти в вопросе образования на русском языке.

«В течение ближайшего полугодия будет рассмотрение петиции в Европарламенте. Но чтобы защитить наши интересы, за этой петицией виртуально должно стоять несколько тысяч человек», — рассказал сопредседатель РСЛ.

Ранее в Латвии был принят закон, согласно которому школы национального меньшинства должны к сентябрю 2021 года перейти на преподавание на латышском языке. Уроки на русском останутся лишь для русского языка и литературы, а также предметов, связанных с историей и культурой.

Это решение вызвало недовольство среди русскоязычной общины Латвии, которая составляет около 40% населения. Законность реформы попытались оспорить в Конституционном суде страны, но КС признал ее соответствующей основному закону республики.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что правительство Латвии обвинили в цензуре после запрета девяти российских каналов на местном телевидении.