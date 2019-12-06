Небензя на приеме у Трампа пошутил об отсутствии «российской комнаты» в Белом доме

Вашингтон, 6 декабря. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время ланча с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме 5 декабря пошутил, что в резиденции президента США нет русской комнаты, но есть китайская. Дональд Трамп в ответ сказал, что позаботится об этом.

Президент США принимал представителей стран постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Встреча с американским президентом связана с тем, что в этом месяце председателями Совбеза ООН будут Соединенные Штаты Америки.

Перед выступлением Небензи слово было у представительницы Польши, которая напомнила, что скоро покинет Совет Безопасности ООН, так как не является постоянным членом. Трамп похвалил Польшу за расходы на оборону в 2% ВВП в рамках обязательств НАТО. Сам Василий Небензя начал выступление с шутки.

«Василий Небензя, постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН. Мы не выйдем из СБ ООН когда-либо», — обыграл выступление польской представительницы Небензя и всех рассмешив.

На слова российского дипломата, Дональд Трамп ответил «Я надеюсь», передают «Известия».

«Спасибо за прием и ваше фантастическое гостеприимство. Спасибо за экскурсию по Белому дому, — продолжил постоянный представитель РФ. — Мы видели китайскую комнату, но не видели русской. Может быть, она совершенно секретная, и мы ее не нашли», — пошутил Василий Небензя.

Трампу шутку оценил и подыграл.

«Мы позаботимся об этом», — дал обещание американский президент.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая отвечает за поддержание международного мира и безопасности. Постоянными членами структуры являются Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Каждые два года избираются десять непостоянных участников из числа остальных стран.