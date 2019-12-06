США игнорируют предложения России наладить диалог по кибербезопасности

Вашингтон, 6 декабря. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон игнорирует предложения Москвы наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности.

По словам Антонова, США не просто оставляют без внимания стремление России наладить конструктивное взаимодействие в сфере кибербезопасности, но и навешивают на РФ «ярлык киберпреступника».

«Сегодня администрация США под предлогом борьбы с киберугрозами расширила «черные списки», в которые вновь попали граждане России и несколько наших компаний. Одновременно официальные американские представители вновь беспочвенно обвинили правительство России. Попавшие под санкции лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в «злонамеренной деятельности в киберпространстве». Никаких доказательств при этом не предоставлено. Такая практика в целом стала нормой для партнеров», — говорится в комментарии посла, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

Антонов отметил, что подобная риторика «явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений».

Ранее в четверг Минфин США объявил о введении санкций в отношении россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которые обвиняются в мошенничестве с применением компьютерных технологий. Санкции введены также против шести российских компаний, якобы связанных с некой «хакерской группой».

Как пишет «Газета.ру», Якубец подозревается в создании хакерской группировки, совершавшей кражи личных и финансовых данных пользователей. Турашову предъявлены аналогичные обвинения.