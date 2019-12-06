Лавров и глава МИД Андорры подписали соглашение об отмене визового режима

Москва, 6 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 5 декабря на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе совместно с главой МИД Андорры Марией Убак подписал соглашение об отмене визового режима между странами, сообщает МИД РФ.

Главы МИД России и Андорры подписали соглашение об условиях взаимной отмены въездных документов. Отмечается, что соглашение вступит в силу через 90 дней с момента подписания.

«Лавров и Убак отметили позитивную динамику двусторонних отношений и готовность к их дальнейшему развитию», — отмечают в российском МИД.

Исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает данное соглашение большим прорывом.