Лавров и глава МИД Андорры подписали соглашение об отмене визового режима

Москва, 6 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 5 декабря на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе совместно с главой МИД Андорры Марией Убак подписал соглашение об отмене визового режима между странами, сообщает МИД РФ.
Главы МИД России и Андорры подписали соглашение об условиях взаимной отмены въездных документов. Отмечается, что соглашение вступит в силу через 90 дней с момента подписания.
«Лавров и Убак отметили позитивную динамику двусторонних отношений и готовность к их дальнейшему развитию», — отмечают в российском МИД.
Исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает данное соглашение большим прорывом.
«Андорра — это популярное направление зимой. Это один из популярных горнолыжных курортов, который традиционно входит в пятерку самых продаваемых европейских горнолыжных направлений. Конечно, облегчение визового режима может быть для Андорры большим прорывом», — заявила глава АТОР.