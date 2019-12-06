Песков призвал относиться со «сдержанным оптимизмом» к встрече лидеров РФ и Украины 

Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к итогам встречи России и Украины 9 декабря на саммите в «нормандском формате» нужно относиться со «сдержанным оптимизмом».

«Если вы говорите про прорыв в российско-украинских отношениях, то есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм. Почему есть? Потому что лидеры уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение», — заявил представитель Кремля в интервью телеканалу «Дождь».

По словам Пескова, чтобы решить острые проблемы между странами, необходимо продолжать конструктивный диалог.

Отношения между РФ и Украиной осложнились в 2014 году, после возвращения Крыма в состав РФ и начала гражданской войны на востоке Украины. Тогда Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.

Ближайшая встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в начале недели раскрыл содержание проекта решений «нормандской четверки». По его словам, документ не является новым, советники лидеров «нормандской четверки» утвердили заключительное положение коммюнике еще в начале сентября. Пристайко назвал проект «не совсем амбициозным» и «очень осторожным». По его мнению, документ предусматривает «фиксацию достижений», передавала «Газета.ру».

Песков ранее в интервью отметил, что по итогам встречи может быть принят некий документ. О том, как он будет называться, говорить пока рано. Он пояснил, что документ, о котором идет речь, носит необязывающий характер, однако можно ожидать, что в нем будут «зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание».