Тему амнистии к 75-летию Победы поднимут на встрече Путина с СПЧ, заявил Песков

Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин может рассмотреть вопрос об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря.

По словам Пескова, решение о проведении амнистии пока не принималось, но в Кремль поступали подобные предложения.

«Будет встреча с СПЧ на следующей неделе у президента. Как правило, такие встречи достаточно продолжительные по времени, и посмотрим, насколько будет аргументировано эта тема ставиться на повестку дня и будет ли вообще», — рассказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на члена Совета по правам человека Игоря Борисова сообщал о том, что СПЧ планирует обсудить в ходе встречи с Путиным вопросы судебной реформы, амнистии по случаю 75-летия Победы, а также тему массовых акций.

Обновленный состав СПЧ встретится 10 декабря с президентом России впервые. В октябре после кадровой ротации его членами стали четыре новых участника, среди которых журналист Кирилл Вышинский, омбудсмен из Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов. Новым председателем совета стал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, сменивший Михаила Федотова, проработавшего на этом посту девять лет.

Напомним, амнистия в качестве меры смягчения наказания или освобождения заключенных, в последний раз применялась в России в апреле 2015 года и была связана с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что глава СПЧ рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с президентом РФ.