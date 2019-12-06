Коалиция во главе с США в разы занизила потери мирного населения от ударов в Сирии и Ираке

Вашингтон, 6 декабря. По заявлению штаба международной группы войск, не менее 1347 мирных жителей погибли в результате ударов в Сирии и Ираке, которые нанесли возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами «Исламское государство»1 (запрещено в РФ).

«Коалиция нанесла 34 706 ударов в период с августа 2014 года по конец октября 2019 года. За это время, на основе имеющейся информации, командование полагает, что по меньшей мере 1347 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате действий коалиции с момента начала операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve)», — говорится в докладе штаба международной группы войск.

В октябре коалиция рассматривала 73 сообщения о гибели гражданского населения, оставшихся с прошлых месяцев, а также еще 63 новых. Штаб оценил 49 инцидентов, при этом они признали лишь один эпизод достоверным, в котором сообщалось об одном погибшем. 46 инцидентов были признаны недостоверными, а еще два дублировали уже имеющиеся сообщения.

Однако, как полагают эксперты, данное число жертв может быть умышленно занижено. Число 1347 в жертв — высоко, однако при таком количестве ударов в густонаселенных районах Ирака и Сирии число случайных жертв от авиаударов вероятно гораздо выше. Ряд независимых источников также утверждают, что официальное количество жертв занижено. Очевидно, что коалиция сознательно признает более половины эпизодов с жертвами среди мирного населения недостоверными.

Штаб коалиции ежемесячно приводит отчеты о жертвах среди гражданского населения в результате ее действий на территории Сирии и Ирака, периодически публикуя данные за все время проведения операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.