Париж, 6 декабря. На улицах Парижа, где в четверг прошли массовые беспорядки протестующих, остались тонны мусора, исписанные витрины, разбитые машины, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Полиция к вечеру четверга задержала 90 участников беспорядков.

По данным пресс-службы жандармерии Парижа на 19.30 местного времени (21.30 по московскому) полицейские провели 11 490 проверок, «по итогам которых 90 человек были задержаны».

В массовых беспорядках пострадали журналисты. В частности, корреспондент RT Шарлотта Дубенски сообщила, что в нее попал фрагмент полицейской гранаты. Турецкое агентство Anadolu сообщает, что их фотокорреспондент Мустафа Ялчын получил травму глаза в районе Восточного вокзала в Париже. По его словам, «газовая капсула, выпущенная полицейским, пробила защитную маску». Сейчас он госпитализирован.

Вечером в четверг забастовка против пенсионной реформы в Париже переросла в стычки с полицией. Корреспондент ФАН сообщал, что «взрывы гранат происходят каждые 5 секунд». По его словам, к месту столкновение подъехали дополнительные силы полиции и пожарная машина. Манифестанты свистят в сторону правоохранителей и скандируют требование отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона.

К забастовке присоединились люди, преследующие определенные политические цели, никак не связанные с пенсионной реформой. Так, например, некоторые демонстранты начали выступать в защиту мигрантов, которых якобы не хочет принимать Франция. Другие начали скандировать анархические лозунги. Участники акции подожгли уличный столб, свалив в огонь мусор и арендованный электроскутер.

Также, по словам корреспондента ФАН, к забастовке присоединились курды: в толпе замечены люди с флагом боевиков из курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).