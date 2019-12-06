Меркель сидя прослушала гимн Казахстана на встрече с Токаевым

Берлин, 6 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сидя прослушала гимн Казахстана в ходе официальной встречи с главой государства Касым-Жорматом Токаевым.

В четверг в Берлине состоялась встреча Меркель с Токаевым, который прибыл в Германию с официальным визитом. Стороны обсудили активизацию отношений между государствами, перспективы экономического партнерства, а также тему взаимодействий в сферах образования, науки и культуры. По итогам переговоров планируется подписать контракты на сумму около двух миллиардов долларов.

По словам Токаева, Германия является ключевым партнером Казахстана в Европе.

«86% торговли Германии с Центральной Азией приходится на Казахстан. В целом отношение Казахстана к Европейскому Союзу, где Германия играет доминирующую роль — исключительно положительное», — приводит его слова «МИР 24».

Позже в Сети появилось видео, на котором президент Казахстана встает при звуках национального гимна своей страны, но канцлер Германии, вопреки традиции, слушает его сидя.

«Это не фейк, канцлер слушала гимн сидя», — подтвердили информацию в германском правительстве.

В течение последних месяцев Меркель пережила несколько публичных приступов сильной дрожи, при этом официально сообщалось, что ее самочувствие в порядке. В ходе визитов иностранных коллег впервые в истории Германии канцлер слушала гимн, сидя на стуле.

В ходе визита в Индию, Меркель слушала гимны двух стран сидя. Также во время визита в Китай в сентябре нынешнего года она не встала при исполнении гимна, тогда как премьер Госсовета КНР прослушал национальные гимны стоя.