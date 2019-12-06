Новак назвал сроки новых переговоров по транзиту газа через Украину

Москва, 6 декабря. Следующие трехсторонние консультации России, Украины и ЕС по газу могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, добавив, что на этой встрече могут быть приняты конкретные решения по голубому топливу.

Журналисты поинтересовались у министра, может ли трехсторонняя встреча пройти уже на следующей неделе. По словам Новака, это возможно.

«Готовы в любой момент, нужно, чтобы компании подготовили все документы», — уточнил он.

Глава Минэнерго РФ допустил, что на следующей встрече с Украиной будут приняты конкретные решения по газу. Вопрос, по его словам, «заключается в том, чтобы найти решения по тем вопросам, которые есть на повестке дня: в первую очередь урегулирование задолженности, судебные споры».

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украину заканчивается 31 декабря этого года. Россия, Украина и Европейская комиссия (ЕК) проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок. Москва настаивает, что новый договор возможно заключить лишь при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.

Ранее с предложением провести переговоры 5 декабря выступил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. Москва отмечала, что встреча состоится при условии, если «Нафтогаз» и «Газпром» к этой дате договорятся о технических деталях соглашения. В четверг в Киеве сообщили о срыве переговоров, передавал «Царьград».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину. Однако он отметил, что условия, которые российской стороне предлагают украинские транзитеры, «экономически неприемлемы». Как передает Ридус, глава государства выразил надежду, что условия удастся в итоге согласовать.